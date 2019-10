Stiri pe aceeasi tema

- Transformarea Europei Centrale și de Est, la 30 de ani de la caderea comunismului. Majorarile salariale masive au crescut productivitatea și nivelul de trai La 30 de ani de la caderea Zidului de la Berlin, tarile din Europa Centrala sunt nerabdatoare sa treaca la o noua etapa in procesul de transformare…

- La 30 de ani de la caderea Zidului de la Berlin, tarile din Europa Centrala sunt nerabdatoare sa treaca la o noua etapa in procesul lor remarcabil de transformare din foste state comuniste in economii de piata dinamice si deplin integrate in lanturile de aprovizionare europene, scrie Financial Times.Premierul…

- 'Macedonia de Nord si Albania au facut ceea ce le-am cerut sa faca', subliniaza Jean-Claude Juncker si Ursula von der Leyen, presedintele in exercitiu si presedinta aleasa a Comisiei, Donald Tusk, presedintele Consiliului, si David Sassoli, presedintele Parlamentului European. 'Uniunea Europeana…

- Atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% in trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent. Aceasta dupa ce, in primul trimestru din 2019, fata de ultimul trimestru din 2018, PIB-ul a crescut cu 0,4% in zona euro si cu 0,5% in…

- Polonia trebuie sa ceara compensatii pentru pierderile suferite in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat duminica dimineata premierul polonez Mateusz Morawiecki, in orasul Gdansk, cu ocazia festivitatilor de comemorare a 80 de ani de la izbucnirea razboiului, informeaza dpa. "Trebuie…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Lider PNL: Majoritatea bugetarilor…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa. 'Polonia nu a primit pana astazi compensatii adecvate din partea…

- A fost o decizie buna sa ''lasam la o parte gherilele ideologice'' si sa votam pentru lideri care au un ''instinct pragmatic al vietii'', a declarat Viktor Orban la postul public de stiri M1 dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu Ursula von der Leyen.''Am ajuns pana acum la o decizie…