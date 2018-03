Stiri pe aceeasi tema

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Afectiunea Alzheimer cauzeaza moartea celulelor nervoase, dar si pierderea tesuturilor de la nivelul creierului. Sunt afectate zonele responsabile cu gandirea, planificarea si memoria. Simptomele apar treptat. Pe masura ce timpul trece, acestea se agraveaza si la un moment dat bolnavii nu…

- Peste 22.500 de oameni iși duc viața in tacere, pentru ca nu aud. Sunt adulți surzi, cu copiii care aud. Mai sunt copii neauzitori, dar care au unul sau chiar ambii parinți care aud. Sunt și familii in care atat parinții, cat și copiii sunt surzi. Nimeni nu știe cum se nasc copii surzi din parinți care…

- Congresul chinez va vota duminica inlaturarea limitelor mandatului prezidential, astfel ca Xi Jinping va ramane presedinte pe viata, scrie BBC, citat de news.ro. Schimbarea este parte dintr-o serie de modificari ale Constitutiei, asteptate sa treaca de votul Congresului.

- Erau fericiti ca aveau un trai mai bun in fiecare luna si, in acelasi timp, noii lor sefi nu se inghesuiau sa le plateasca taxele catre stat. Acum, multi au ajuns la o varsta dificila, la care nu se pot pensiona sau nu au stagiul de cotizare necesar pentru un venit decent. La 73 de ani, Adriana Dana…

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- In Norvegia autoritațile au intervenit pentru ca un copil de doi ani și jumatate sa poata primi unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume. Micuțul sufera de o forma rara de atrofie musculara. Evoluția maladiei poate fi ținuta sub control de un medicament injectabil.

- MESAJE DE 8 MARTIE pentru colege „De 8 martie iți uram o primavara frumoasa, cu soare, fericire și toata dragostea noastra prinsa intr-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primaveri!” „Un gand curat și senin ca primavara pentru veșnicia ei!” „Primavara… anotimpul…

- Cel mai important eveniment astral al saptamanii este miscarea lui Jupiter ca retrograd unde va ramane asa pana in iulie. Jupiter este planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Acest lucru marcheaza si casa finantelor pentru multe zodii. Citeste cum sa tragi cele mai…

- Cercetatorii spera sa incetineasca procesele biochimice in celulele vii, pentru a prelungi timpul pentru soldatii raniti grav. Potrivit DARPA, ideea este „sa incetinesti o viata pentru a salva o viata”.

- Incident ieșit din comun la Timișoara! Un tanar de 20 de ani a cazut in gol, luni seara, de la etajul 6 al unui bloc din oraș, prabușindu-se pe o mașina. Din fericire, tanarul a supraviețuit, dar nu-și amintește ce s-a intamplat. Incidentul s-a petrecut in Piața Maraști, din Timișoara. Baiatul s-a…

- Duminica, 4 martie, s-a stins din viata profesorul Sergiu I. Nicolaescu, creatorul specializarii Jurnalism a Universitatii din Pitesti, mentorul profesorilor de aici și al multor generații de studenți. “Un om bland, un dascal atent și dedicat, un calauzitor al tinerelor generații de profesori și studenți,…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului pe o retea de socializare. Dupa ce a aflat din presa ca tatal lui Karym sufera de aceasi boala de care a murit cantareata Denisa Raducu, Celia a reactionat imediat…

- Intr-o inregistrare audio difuzata de CNN si preluata de Reuters si DPA, se aude cum Trump spune despre omologul sau chinez: „Acum e presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e mare! Si, iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi intr-o buna zi“.

- Lectura este o abilitatea care ne permite sa aflam despre cei mai faimosi filozofi, istorici si lideri ai generatiilor noastre. Paulo Coelho – este unul dintre ei, iar cartea lui Alchimistul – este un exemplu de carte deosebita care lasa o amprenta in sufletul nostru. Cateva lectii de viata, pe care…

- E stirea momentului! Unul din cei mai cunoscuti actori de telenovele s-a stins din viata. VIDEO A suferit un atac cerebral, iar medicii nu ii mai dadeau mari speranțe de viața. A fost intr-o stare precara de sanatate pana la moartea sa. Unul din cei mai cunoscuți actori de telenovele s-a stins din viața.…

- Gheorghe Vladau, fost președinte al Uniunii Judetene a Sindicatelor Libere (UJSL) Suceava,a incetat din viața, marți, 28 februarie, la varsta de 76 de ani, acesta infruntand de mai multe luni o boala pulmonara crancena.Gheorghe Vladau a condus intre 2004 și 2012 UJSL Suceava, preluand funcția de la…

- Ministerul Sanatatii vrea sa convinga cat mai multi moldoveni sa doneze sange voluntar. Autoritatile au derulat o campanie in acest scop in Chisinau, Balti si Comrat. Acest tanar este un exemplu bun de urmat. Are 26 de ani și pana acum a donat sange de 23 de ori.

- In lumina soarelui de primavara Tu stralucesti ca o bijuterie rara Și pari desprinsa din povesti Cand printre diamante stralucesti ! Pe gatul fin ti-am asezat Șirag de-argint cu roua incrustat… Doi fluturi stravezii cu aripi stralucitoare De…

- Berbec - Este o zi in care semeni ceea ce vei culege in perioada urmatoare. In special in relatiile cu cei dragi ar fi bine sa fii ceva mai prudent si mai calm decat esti de obicei, scrie libertatea.ro.

- Week end ul trecut, Club Doors a fost din nou gazda unui eveniment caritabil, parte a proiectului Music for Autism, la care au aderat, de a lungul timpului, o serie de nume cunoscute ale scenei romanesti.Protagonistii de duminica, 25 februarie, au fost violoncelistul Adrian Naidin si tobosarul constantean…

- Fiecare zodie are pacatele si slabiciunile ei care, mai devreme sau mai tarziu, vor fi pedepsite in viata de apoi. Unde iti va fi rezervat locul dupa moarte si ce ti se va intampla, in functie de zodie? Afla daca ai dreptul sa visezi la paradis sau nu!

- Liderul chinez, Xi Jinping, are toate șansele sa fie președinte pe viața. Partidul Comunist Chinez s-a pronunțat in favoarea anularii unei clauze din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez.

- Doliu in lumea artei din Bistrița: unul dintre cei mai expresivi pictori ai orașului, declarat cetațean de onoare al județului in 2015, a murit in aceasta dimineața. Miron Duca – pictorul care „este, fara indoiala, pecetea Bistritei” – nu mai este printre noi...

- Pedeapsa pentru viol ar putea deveni similara celei pentru crima, daca un proiect legislativ inițiat de un deputat va fi votat de Parlament. Documentul inregistrat la Senat prevede modificarea Codului penal, astfel incat pedeapsa pentru viol sa creasca, aceasta plecand de la 10 ani de inchisoare și…

- Energizer este un brand recunoscut, in principal, pentru bateriile si accesoriile electrice pe care le produce. Recent, compania a lansat si o gama de smartphone-uri, distribuita in Romania prin Avenir Telecom. Lineup-ul Energizer cuprinde terminale pentru toate buzunarele.

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea. Anuntul trecerii in nefiinta a tobosarului Pat Torpey a fost facut de ceilalti membrii ai trupei pe…

- Liviu Guta a venit intr-un platou de televiziune impreuna cu frumoasa lui familie. Manelistul e tare mandru de copiii sai, dar si de sotia lui, care ii este alaturi la bine, dar, mai ales la greu, dupa cum a marturisit in cadrul unui interviu emotionant. Partenera artistului e insa foarte schimbata.…

- Un cunoscut cantareț și-a pierdut viața intr-un mod tragic. Chitaristul britanic Jim Rodford, membru al trupelor rock The Zombies si The Kinks, a murit la varsta de 76 de ani, in urma unei cazaturi pe scari.

- Daca unele zodii o sa aiba parte de noroc si bani, pentru trei dintre nativi, anul 2018 nu va fi unul tocmai reusit. Este vorba despre necazuri in dragoste, care duc la rupturi definitive. TAUR: Ai impresia ca traiesti in armonie cu partenerul, dar ceva se strica in relatie in primavara lui 2018. O…

- O moldoveanca in virsta de 63 ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de un tren, scrie publicația italiana Monza Brianza. Potrivit martorei, femeia s-a sinucis. Accidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de ieri intr-o localitate din nordul Italiei. O femeie originara din Moldova și-a pierdut…

- In varsta de 53 de ani, Mihail Popkov ispaseste o pedeapsa de inchisoare pe viata pentru ca a violat si ucis 22 de femei in orasul Angarsk, dupa ce le-a atras in masina sa de politie. Un nou proces, a carui prima audiere a avut loc miercuri cu usile inchise, urmeaza sa stabileasca daca el…

- Cu toate ca mulți ani de zile Andreea Raicu a evitat sa iasa din casa nemachiata de frica paparazzilor, iata ca vedeta a demonstrat ca și-a vindecat aceste frici, ba mai mult, și-a acceptat cu zambetul pe buze nu doar calitațile, ci și defectele. Ca dovada, Andreea Raicu a publicat o fotografie pe Instagram…

- Dupa ce a divorțat de vocalistul trupei Coldplay, Chris Martin, cu care a ramas in relații foarte bune, actrița Gwyneth Paltrow pare ca se pregatește sa imbrace, din nou, rochia de mireasa. Actrița a primit inelul de logodna din partea producatorului Brad Falchuck.

- Conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca anunța stingerea din viața, luni, 8 ianuarie 2018, a distinsului bariton Vasile Barbieru. Artist desavârșit și Maestru a carui viața a cunoscut desavârșirea prin arta lirica, Vasile Barbieru…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Cristian Ganea, a declarat, duminica seara, ca este de parere ca a ajuns la varsta la care ar trebui sa plece intr-un campionat mai puternic. El a mentionat ca teoretic ar putea juca la Athletic Bilbao, deoarece indeplineste un anumit criteriu."Orice jucator…

- La mulți ani tuturor celor care iși serbeaza, pe 7 ianuarie, onomastica, fie ca se numesc Ion, Ioan, Ionel, Ioana, Ionela, Ionica sau alte derivate ale unui prenume care insoțește viața multor romani. Sa va bucurați, alaturi de familii și prieteni, de o zi minunata! AMPress

- Personalitatea fiecaruia dintre noi poate fi dezvaluita prin anumite trasaturi fizice, dar si prin cifrele marcante ale vietii noastre. Oricat de greu ar parea de crezut, ultima cifra a anului in care te-ai nascut poate dezvalui multe despre tine si despre personalitatea ta. Testul acesta este mai simplu…

- Multe semne de intrebare in jurul accidentului produs azi-noapte la Satuc. Un tanar de 27 de ani, care conducea fara drept un autoturism pe DN 10, a provocat un accident soldat cu moartea unei fete. Victima este o minora de 11 ani din comunitatea roma din Candesti. Soferul a fugit initial insa a fost…

- Neatenția pietonilor duce la evenimente neplacute. Ieri, o femeie de 72 de ani a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Polițiștii ofera și cateva sfaturi:

- In Spania, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar un schior a murit dupa ce a fost lovit de un copac doborat de vant. La Aeroportul din Amsterdam au fost inregistrate rafale de vant de peste 110 km/ora, determinand anularea a sute de zboruri. Si in Franta…

- Avand in vedere tehnologia atat de evoluata, electrocasnicele au devenit parte din viata noastra. Uneori, ne intrebam daca am putea vreodata sa ne descurcam fara electrocasnice, iar raspunsul consta mai ales intr-o prelungire a timpului de gatire, pentru ca, asa cum bine stim electrocasnicele ne usureaza…

- In anul pe care l-am incheiat, ați devenit membru al Uniunii Scriitorilor. Ce semnifica aceasta pentru dumneavoastra? Florin Ardelean: Daca aș fi un vanitos, aș putea pretinde ca statutul primit recent, acela de membru al USR, incununeaza o activitate editoriala ce și-a primit o certificare…

- De cele mai multe ori, in vremurile in care traim, ajungem sa evaluam viata unei persoane dupa ceea ce posteaza online si se intampla adesea sa ne inselam si sau sa gresim. Cei de la Bright Side au gasit motivele pentru care cuplurile fericite nu isi fac viata intima publica pe retelele de socializare.…

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul…

- Cateva zeci de mineri si localnici au venit vineri in curtea Minei Paroseni pentru a marca, simbolic, inchiderea definitiva a exploatarii miniere din Valea Jiului. Si Mina Uricani a impartasit aceeasi soarta.

- Vineri, 29 decembrie, se implinesc patru ani de la teribilul accident suferit de septuplul campion mondial al Formulei 1, Michael Schumacher, pe o partie de schi din Alpii francezi. Informatiile privind starea de sanatate a lui "Schumi" sunt foarte putine, cele mai multe - infirmari ale unor prognoze…