- Fiat Chrysler Automobiles va cheltui 5 miliarde de euro, pana in 2022, in fabricile de automobile din Italia, pentru trecerea producției spre SUV-uri și mașini electrice, au spus surse familiarizate cu planurile, citate de Bloomberg, scrie Mediafax.Banii vor finanța planul Fiat de a construi…

- Cine radea de ei, acum isi plange in pumni. Avansul Bulgariei fata de Romania creste constant, de la an la an, seriozitatea si cooperarea fiind atribute de care vecinii de la Sud chiar tin cont. Si mai e ceva, un aspect de neconceput pe plaiurile dambovitene: alde Ivanov si ceilalti au inteles ca iesirea…

- In Bulgaria este un producator de mașini de curse care concureaza cu super-cars ca Porsche, Aston Martin sau Maserati și care vrea sa scoata un model electric, informeaza Bloomberg, citata de Mediafax.

- Producatorul japonez de componente auto Calsonic Kansei a anuntat luni ca va prelua rivalul Magneti Marelli, divizia de componente auto a grupului Fiat Chrysler Automobile, pentru 6,2 miliarde euro. La jumatatea lunii iulie, Fiat Chrysler a demarat procedura de separare a diviziei care produce…

- Caroseriile a milioane de masini electrice curate care vor circula pe drumurile intregii lumi in urmatorii ani vor ascunde o baterie murdara, pentru ca bateriile litiu-ion care echipeaza vehiculele se produc in unele din cele poluate locuri din lume.

- Volkswagen are trei unitati de productie pentru masini electrice: Dresda, Wolfsburg, si Bratislava. Insa, in doi ani numarul acestora va ajunge la 12, iar din 2022 vor fi in total 16 uzine Volkswagen care vor produce masini electrice.

- Grupul Volkswagen, care include si brandurile Skoda, SEAT, Audi si Porsche, va fabrica cu aceasta platforma 27 de modele pentru patru branduri ale grupului, incepand cu modelul Volkswagen ID care va fi produs din 2019 la fabrica din Zwickau, Germania. Dupa scandalul emisiilor (Dieselgate), grupul Volkswagen…

- Transformarea flotei de camioane din Uniunea Europeana din modele cu motoare pe baza de motorina in modele electrice sau care functioneaza cu hidrogen ar reduce consumul de petrol cu pana la 11 miliarde de barili pana in 2050, adica echivalentul a doi ani de importuri, informeaza Bloomberg.