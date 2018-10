Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Ilfov a decis eliberarea conditionata a lui Dinel Staicu, care ispaseste o pedeapsa de 12 ani de inchisoare. Instanta a dispus punerea de indata in libertate a lui Staicu, decizia fiind definitiva. In 2010, Dinel Staicu a fost condamnat la 12 ani de inchisoare in dosarul fraudarii Bancii…

- Tribunalul Ilfov a decis, luni, eliberarea „de indata” a omului de afaceri din Craiova, Dinel Staicu, dupa ce a respins ca nefondata contestatia procurorilor DNA. Dinel Staicu a fost condamnat la 12 ani de inchisoare, din care a ispasit aproape opt ani, in dosarul devalizarii Bancii Religiilor.

- Pixee Fox, o tanara preocupata de frumos și indragostita de Wonder Women (Femeia Fantasica), a luat o decizie drastica. A vrut cu ardoare sa arate precum ea, așa ca și-a scos nu mai puțin de șase coaste, transformarea fiind de-a dreptul șocanta.

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania, dar este recunoscut pentru apetitul sau generos. Vedeta de la Antena 1 s-a pus pe slabit, iar pana acum a reușit sa dea jos peste 50 de kilograme.

- Faustino Asprilla (48 de ani), fostul adversar al nationalei Romaniei la World Cup 1994, i-a uimit pe multi prin felul in care arata. Intr-o poza in care apare alaturi de Dino Baggio (47 de ani) si Juan Sebastian Veron (43 de ani), alte doua nume importante din istoria Parmei,...

- Sambata, 8 septembrie, de la ora 20.00, in prima editie “Te cunosc de undeva!” a celui de-al 13-lea sezon, Romica Tociu se va transforma in celebra interpreta de muzica lautareasca Romica Puceanu. Pentru acest rol, Romica a renuntat, pentru prima oara, la deja celebra sa mustata. Colegul sau, Jean de…

- Paduri, deserturi, peisaje si ecosisteme vitale ale Terrei risca sa suporte o "transformare majora" pe parcursul urmatorului secol din cauza modificarilor climatice, au anuntat joi oamenii de stiinta americani, citati de AFP.

- Incidentul a avut loc pe 12 octombrie 2015, dupa un conflict intr-o parcare. Hotararea Judecatoriei din Craiova poate fi atacata la apel. "Pentru a atentiona persoana care ii blocase autoturismul, a claxonat de mai multe ori, imprejurare in care inculpatul Preda Romis Andrei a iesit in fata…