Transformare impresionanta pentru Loredana Groza! Ce si-a facut la fata? Acum este de nerecunoscut! Mihaela Radulescu i-a dat inimioara si i-a scris ca-i adora noul look! Cum arata in realitate Loredana Groza si cum arata in imaginile pe care le posteaza cu ea, aproape ca nu mai au nicio legatura. Loredana Groza este una dintre foarte putinii artisti de la noi care desi are o cariera extrem de lunga a reusit sa se reinventeze de foarte multe ori si sa ramana in atentie publicului peste ani. Dar ca orice femeie, mai ales dintre cele mai frumoase, Loredana Groza, incepe si ea sa simta trecerea anilor…