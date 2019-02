Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Georgios Georgiadis: "Suntem un brand internațional!" Reinființata in 2015, secția de ciclism a clubului CSA Steaua va beneficia in 2019 de cele mai importante nume din ciclismul autohton in tentativa de a califica mai mulți sportivi pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Antrenorul…

- Compania Nationala de Investitii a prezentat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Guvernului, planurile stadioanelor care urmeaza a fi construite in vederea gazduirii de catre Romania a unor meciuri de la EURO 2020, iar planul arhitectural al arenei Steaua apare schimbat.„Suprafata…

- Am inceput anul cu provocari. Prima dintre ele este #VirginRadioStar! Regulile sunt simple: Iți faci poza cu steaua Virgin Radio Romania intr-un loc super creativ, iar noi te premiem. Marele premiu pus la bataie, pentru cea mai buna poza primita este de 1000 de EURO. Ce trebuie sa faci: Posteaza pe…

- Aflat in cantonamentul celor de la Viitorul din Turcia, Gica Popescu, 51 de ani, și-a gasit timp sa vorbeasca și despre ultimele mutari importante din Liga 1. "Baciul" a comentat venirea lui Adrian Stoian la FCSB, 27 de ani, jucator crescut la propria școala de fotbal. „Stoian a crescut la școala noastra…

- Prima ediție a Cupei Daco-Getica Carrefour are loc sambata, de la 10:30, pe stadionul Colentina din București. La ediția inaugurala vor participa Steaua, Daco Getica, FC Colentina și Carrefour. Primele doua formații vor avea la start un lot plin de legende. ...

- Rutierul roman Serghei Tvetcov va concura in sezonul viitor pentru noua echipa a americanului Floyd Landis, dupa ce UnitedHealthcare, pentru care a alergat in aceasta stagiune, s-a desfiintat. Fostul ciclist american Floyd Landis (43 ani) va construi noua sa echipa, Floyd's Pro Cycling…