- Viitorul a câștigat amicalul cu Ferencvaros (liderul din Ungaria), scor 2-1. A fost prima victorie în 2019 pentru fosta campioana a României, aflata în cantonament în Turcia.

- EXCLUSIV | "Stoian la FCSB", sub lupa lui Gica Popescu. "Porterul" celui pe care l-a lansat in fotbal: "Tehnic, ambitios, viteza buna". Problema tatuajului, transata ferm: "Si eu mi-as fi tatuat cinci embleme cu Craiova pe brat"

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, transferul atacantului brazilian Rivaldinho, fiul fostului mare jucator Rivaldo. Atacantul, care a evoluat intre februarie 2017 si ianuarie 2018 la FC Dinamo, a fost imprumutat de la Levski Sofia, iar…

- Ca de fiecare data, Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, ia in cantonamentele efectuate de echipa mare si juniori promitatori de la echipele Academiei. In stagiul din aceasta iarna din Antalya in lotul fostei campioana a Romaniei se va regasi si baiatul lui Gica Popescu. Echipa constanteana va…

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit despre o posibila plecare de la echipa sa și despre șansa de colabora cu Gica Popescu. "Eu sunt cea mai fericita persoana din Romania. Am realizat ceva incredibil. Da, imi doresc o noua provocare. Vreau la mai bine, sa fac mai mult. Imi trebuie o…

- Dupa ce a anunțat ca Ilie Dumitrescu negociaza cu FCSB (Detalii AICI), jurnalistul Decebal Radulescu a anunțat și ce se va intampla la Viitorul. Decebal Radulescu a vorbit in studiol TV Digi Sport despre ce urmeaza pentru Viitorul, dupa ce Gigi Becali va pleca sa antreneze alta echipa. Potrivit acestuia,…

- Adus in iarna de la Fiorentina, pentru 2 milioane de euro, Ianis Hagi a impresionat in acest an la Viitorul. Mijlocașul de 20 de ani a fost laudat chiar și de Florin Bratu, fostul antrenor de la Dinamo, echipa impotriva careia Ianis a dat doua goluri și o pasa de gol. "Ianis Hagi e transferul anului…

- Șansele ca Mircea Lucescu sa mai continue la naționala Turciei și de la anul scad de la fiecare zi. Iar prezența antrenorului la Voluntari - Viitorul 1-2 a alimentat discuțiile. Fotomac anunța ca Lucescu are pregatita demisia și ca ar urma sa devina consilier in cadrul Federației Romane de Fotbal. ...