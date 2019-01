Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat, marti, cu ocazia reunirii lotului pentru reluarea pregatirilor, ca isi doreste transferul a 2-3 jucatori in pauza competitionala din aceasta iarna. "E posibil sa mai vina 2-3 jucatori pentru ca ne dorim un lot mai echilibrat. Avem…

- Drumuri reparate, salarii si pensii mai mari, posibilitatea de a avea prima casa, ajutor de sarbatori si locuri noi de munca... sunt doar cateva dintre realizarile guvernarii in anul 2018 simtite de moldoveni.

- Dinamoviștii nu vor dormi liniștiți in aceasta noapte, dupa eșecul usturator cu Astra, 1-4. Conducerea ii va convoca vineri intr-o ședința pe jucatori, cand, alaturi de Mircea Rednic, se va decide cine ramane și cine iși poate face bagajele. Sursele Gazetei anunța ca Mircea Rednic iși dorește sa renunțe…

- O scena uluitoare, care a starnit reacții virulente pe Facebook, s-a petrecut duminica, intr-un autobuz RATB. O tanara povestește pe pagina de socializare cum o femeie in varsta a urcat in autobuz dintr-o stație in care aparatul pentru eliberarea biletelor nu funcționa și a incercat sa cumpere bilet…

- Dupa ce i-a dat afara pe panamezii Jaime Penedo (portar, 37 de ani) și Armando Cooper (mijlocaș 31 de ani), Mircea Rednic vrea sa mai dea afara alți jucatori. Nemulțumit de evoluția jucatorilor și de faptul ca Dinamo este pe 11, Mircea Rednic nu mai așteapta pauza de iarna. Antrenorul "cainilor" face…

- Președintele lui Dinamo, Alexandru David, a vorbit dupa eșecul cu CFR Cluj, scor 0-3, venit la doar 3 zile dupa infrangerea de la Ovidiu cu Viitorul, 1-4. A anunțat ca Sergiu Popovici va pleca și chiar daca echipa are un joc dezastruos, lui Rednic i se acorda incredere totala. "Per ansamblu, drumul…

- Fotbaliștii lui CFR Cluj nu și-au primit nici acum bonusurile pentru caștigarea titlului, la jumatate de an dupa succes. Conducerea a promis ca le achita in aceasta luna. CFR Cluj a investit intr-o veselie in titlul de campioana a Centenarului, dupa succesul din mai 2018 urmand ieșirea rușinoasa din…

- Conducerea clubului Universitatea Cluj a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca noul antrenor principal va fi Mircea Cojocaru.“Mircea Cojocaru este noul antrenor principal al Universitații Cluj, urmând sa conduca echipa de pe banca tehnica în meciul…