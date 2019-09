Transferul elevilor de la o scoala la alta. Consiliul Elevilor atrage atentia: "Elevii nu sunt o moneda de schimb"

Stiri pe aceeasi tema

- Ce cauta politicienii la școala? Sa invețe – nu este raspunsul corect, de cele mai multe ori. La deschiderea școlilor, pe 9 septembrie, s-au dus sa impresioneze, pentru a „culege” voturile parinților și profesorilor. Care nu sunt deloc puține, ținand cont ca in Romania au inceput școala sau gradinița…

- Luni dimineața, 9 septembrie, toate drumurile au dus la școala, fie ca a fost vorba de gradinița, școala primara sau gimnaziala, ori liceu.Forfota a fost și printre elevii școlii din Gulia, aceștia pașind in noul an școlar in condiții ceva mai dificile, intrucat școala gimnaziala din Gulia, unde ...

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a transmis, marti, un mesaj pentru inceputul anului scolar 2019-2020 in care vorbeste despre faptul ca Scoala si Biserica sustin educatia elevilor de la sate si orase. ”Cu dragoste parinteasca, binecuvantam pe toti elevii, parintii…

- CFR CLUJ - SLAVIA // Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a atras atenția asupra adversarului de diseara, evidențiind forța Slaviei și a lui Nicușor Stanciu CFR Cluj - Slavia Praga e azi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport Gata, a…

- „Consiliul National al Elevilor se opune cu vehementa unei masuri care ar scadea drastic echitatea si calitatea din sistemul de invatamant, conducand spre tratarea scolilor profesionale drept o optiune dedicata elevilor care, din cauza unei predari ineficiente sau a lipsei de sprijin, nu promoveaza…

- Un proiect de hotarare de guvern pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatații prevede ca fiecare elev din Romania ar putea primi, din aceasta toamna, vouchere in valoare totala de 250 de lei pentru rechizite. Pentru a putea obține aceste vouchere trebuie ca fiecare parinte…

- 12 elevi din Prahova, dintre care 11 sunt fete, au reusit sa obtina media zece la examenul de Evaluare Nationala. Dupa rezolvarea contestatiilor, niciun alt elev din judet nu a mai reusit aceasta performanta.