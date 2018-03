Transferul contribuțiilor, degeaba? CREȘTEREA salariilor brute avansează lent De ce este important: Guvernul a mutat integral contribuțiile la pensie și sanatate in sarcina angajatului de la 1 ianuarie, dar nu a impus creșterea salariului brut decat in ceea ce privește salariile minime. Daca angajatorul nu marește salariul pentru a compensa, fara sa aiba un cost in plus, salariatul ramane cu bani mai puțini. Unii angajatori nu au majorat brutul, dar au ales sa asigure același venit angajatului prin diverse metode, cum ar fi bonusurile. Articolul integral pe PROFIT.RO Citeste articolul mai departe pe money.ro…

