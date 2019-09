Stiri pe aceeasi tema

- LIGA 2 // Etapa a 4-a din liga secunda se incheie in aceasta seara cu duelul dintre CS Mioveni și FC Argeș, derby-ul județului Argeș. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport și TV Digi Sport. ...

- Nicolae Dica (39 de ani) revine pe banca echipei cu care a promovat din Liga 3 in urma cu doi ani. Primul meci al fostului antrenor de la FCSB este FC Argeș - Ripensia Timișoara, astazi, de la 19:30, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport. live de la 19:30…

- Un fotbalist care a evoluat o scurta perioada de timp și pentru FC Unirea Dej a semnat cu vicecampioana Romaniei, FCSB. Este vorba despre Sorin Serban. Noul jucator al FCSB-ului a venit din Liga a III-a, de la Minaur Baia Mare. Roș-albaștrii au platit aproximativ 100.000 de euro pentru fotbalist, plus…

- Nicolae Dica (39 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a recunoscut ce calitate i-a lipsit pentru a face pasul la o echipa importanta din Europa. Fostul atacant a fost unul dintre jucatorii reprezentativi ai FCSB-ului, in perioada 2004-2008 și, un alt stelist i-a transmis ca ar fi putut ajunge la unul dintre…

- Nicolae Dica (39 de ani), antrenorul echipei FC Argeș, a vorbit despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi (20 de ani) in strainatate. Fostul antrenor al FCSB-ului a explicat cand poate spera Hagi jr. la un transfer la Barcelona. „Ianis Hagi trebuie sa mearga la o echipa unde sa joace meci de meci,…

- Nicolae Dica taie și spanzura la FC Argeș! Spuneam asta pentru ca, de cand a fost numit manager general la gruparea din Trivale, Nicu Dica a inceput sa se considere „stapan pe plantație”. Așa se face ca a pus pe liber foarte mulți jucatori și a facut cateva transferuri de fotbaliști pe care spune ca…

- Fundasul dreapta al nationalei de tineret a fost extrem de afectat dupa partida cu Franta U-21 si a refuzat sa dea declaratii in zona mixta. Cristi Manea a fost cel mai mediatizat jucator al nationalei de tineret in ultimele zile, insa nu pentru ca ar fi avut prestatii mai bune decat cele ale colegilor…

- Este vorba despre internaționalul maghiar Lang Ádám (26 de ani), sosit la Cluj-Napoca din Franța, de la Nancy. Anunțul a fost facut pe site-ul oficial al campioanei: „Mulțumim, Ádám Lang! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul central Ádám Lang au ajuns la…