Transfagarasanul va fi redeschis incepand cu 1 iulie. In prezent, zapada are peste 7 metri in unele locuri

Stiri pe aceeasi tema

- In plina vara, Transfagarașanul (DN7C) ne ofera inca imagini de iarna. Acolo, drumarii actioneaza acum, in luna iunie, pentru curatarea zapezii, care pe unele portiuni depașește 5-6 metri grosime. Potrivit lui Robert Elekeș, purtatorul de cuvant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, in…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a publicat noi imagini din timpul operatiunii de deszapezire pe Transfagarasan, drum care se va deschide The post Zapada de 5 metri pe Transfagarasan. Drumul se deschide oficial pe 1 iulie (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anunta ca lucrarile de deszapezire avanseaza greu in unele zone ale Transfagarasanului, din cauza stratului gros de zapada si a bucatilor de stanca aduse de avalanse in timpul iernii. „Lucram in continuare la curatarea zapezii de…

- ANUNȚ OFICIAL: Pe Transfagarașan, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a inceput cu data de 17 mai, curațarea carosabilului de zapada pe porțiunea cuprinsa intre Balea Cascada și Balea Lac. Read More...

- VIDEO! A inceput curațarea Transfagarașanului. Zapada a ajuns la 7 metri. Drumarii de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov au inceput curațarea Transfagarașanului (DN7C) pe porțiunea cuprinsa intre Balea Cascada și Balea Lac. Se lucreaza la eliberarea unei benzi pe partea dinspre vale,…

- Drumarii de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov au inceput sa curete Transfagarasanul, zapada masurand pana la 7 metri. Transfagarasanul ar trebui redeschis in 1 iulie.

- Drumarii de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov au inceput sa curețe Transfagarașanul, zapada masurand pana la 7 metri. Transfagarașanul ar trebui redeschis in 1 iulie.Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, s-a inceput curațarea Transfagarașanului.…