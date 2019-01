Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza ninsorilor abundente din ultimele zile, care au dus la depunerea unui strat nou, consistent, de zapada, peste cea inghetata, si a vantului care sufla la rafala cu viteze de 90-120 km/ora, Salvamont a declarat inchise toate traseele turistice care acced in creasta masivului Fagaras.

- Telescaunul Ruia din Poiana a fost oprit, sambata dimineata, dupa ce un brad incarcat cu zapada si chiciura a cazut pe instalatie, scrie Antena3.ro. Din aceasta cauza, telescaunul a fost oprit pana se va face expertiza. Salvamontistii brasoveni au facut, vineri, apel la schiorii si la iubitorii de drumetii…

- Zapada a atins doi metri la Balea lac, cel mai mare nivel masurat in ultima perioada. Caderile masive de omat au fost masurate la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud. Salvamontiștii avertizeaza turiștii sa nu se aventureze pe traseele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza in judetul Hunedoara, traficul rutier pe DN66 Petrosani -Bumbesti Jiu, se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, pe raza localitatii Lainici (kilometrul 122+500 de metri), din cauza unui avalanse de zapada. Se actioneaza…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, duminica, in judetul Hunedoara, traficul rutier este blocat pe DN 66, la iesirea din localitatea Petrosani catre Bumbesti Jiu, din cauza unei avalanse de...

- Meteorologii anunța ca riscul producerii de avalanșe in Munții Fagaraș și Bucegi este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. La Balea Lac, in județul Sibiu, stratul de zapada masoara peste 1,3 metri, conform mediafax.Potrivit informarii de sambata a meteorologilor, in ultimele 24…

- Sensul de urcare al DN 7C - Transfagarasanul - este blocat, vineri, in judetul Arges, in zona tunelului care precede barajul Vidraru, dupa ce doua bucati de stanca s-au desprins de pe versant. Politistii asigura fluidizarea circulatiei, informeaza News.ro.Potrivit Politiei Judetene Arges,…

- Salvamontistii din Vatra Dornei recomanda turistilor responsabilitate si atentie pe Muntii Calimani, Giumalau, Bistritei si Suhard deoarece pe creste exista acumulari mari de zapada. Salvamontistii amintesc ca anul trecut pe 1 Decembrie au fost trei accidente mortale in avalansa.