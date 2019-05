Stiri pe aceeasi tema

- Constructia unui aeroport la Galati - promisa de ministrul Cuc si de autoritatile din judet - n-ar fi rentabila si, in consecinta, nu se justifica in niciun fel, au explicat pentru Ziare.com specialisti in infrastructura. Iar asta inseamna ca intregul proiect, despre care presa a vorbit mult in ultimele…

- "E o zi foarte importanta, din punctul meu de vedere. Ce s-a semnat aici sub ochii nostri nu e o etapa formala a unui proces lung si greu, ci primul semnal concret in directia construirii celor doua reactoare. Primul pas dupa 14 ani de dorinte si patru ani de negocieri cu partenerii chinezi, care…

- Cota de taiere a masei lemnoase ce poate fi recoltata in acest an din padurea proprietatea orasului Abrud este de 2.282 mc de lemn (circa 100 de camioane). Pentru amenajament din fondul forestier – U.A.T. Ciuruleasa, vor putea fi recoltați 886 mc, din care 608 mc produse principale, 235 mc produse secundare,…

- "Guvernul Romaniei adopta maine Hotararea prin care se declanșeaza procedurile de expropriere a terenurilor și imobilelor de pe coridorul drumului expres Craiova-Pitești, tronsonul 2, aflate pe raza localitaților Birza, Piatra-Olt, Slatioara și Valea Mare, din județul Olt.Tot maine Guvernul…

- Guvernul Romaniei va aloca noua milioane de lei, din fondul de rezerva bugetara, pentru vizita Papei Francisc in Romania. Pe lista proiectelor de hotarare ce vor fi dezbatute maine, 3 aprilie, de catre Guvernul Romaniei, in frunte cu Prim Ministrul Viorica Dancila, se afla și suplimentarea bugetului…

- Un incendiu a cuprins, luni dupa-amiaza, circa 10 hectare de teren cu vegetatie uscata situat in zona Izvorul Muntelui - Bicaz, existand riscul ca flacarile sa se extinda si la fondul forestier, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru, potrivit Agerpres. "Se…

- SUA și-a avertizat recent aliații ca iși vor diminua substanțial fluxurile de informații catre ei, daca va permite companiei sa participe in proiectele lor de rețele 5G. Avertismentul a venit inițial pe canalele diplomatice, inclusiv in Romania, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul Ministerului…