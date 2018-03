Transelectrica raportează, pentru prima oară de la nființare, o pierdere contabilă 48 milioane lei. Conducerea companiei a nceput analiză internă "Comportamentul neprudential manifestat in trecut" a adus compania de transport al energiei electrice Transelectrica in situația a de inregistra in 2017 o pierdere contabila de 47,9 milioane lei, se arata intr-un comunicat al companiei. Situația este surprinzatoare in condițiile in care compania are activitate reglementata, pe o piața in care deține monopol natural. Este pentru prima oara de la inființare (din 2000) cand raporteaza pierdere. In urma unei inspecții fiscale, ANAF a emis companiei, pe 30 iunie 2017, o decizie de impunere de 99 de milioane de lei. Conducerea societații a demarat o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

