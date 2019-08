Transelectrica, amendată de Autoritatea din Energie "Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica informeaza publicul investitor asupra faptului ca in data de 27 august 2019 ANRE a emis procesul verbal de constatare si sanctionare nr. 74109 prin care a stabilit sanctionarea companiei, in conformitate cuart. 93 alin. (2) pct. 2 lit. c) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, pentru nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a obligatiilor prevazute la art.15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, pentru un numar de sapte contraventii cu amenda in cuantum total de 2.400.000 lei, compania… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul național de energie Transelectrica a anunțat miercuri ca a primit o amenda de 2,4 milioane lei de la Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), potrivit unui comunicat al companiei. Însa, conform legii, Transelectrica are posibilitatea de a achita…

- Compania Dafora SA, furnizor de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale, a inregistrat un profit net de 4,80 milioane de lei in primul semestru al anului in curs, comparativ cu pierderile de 3,28 de milioane de lei inregistrate in perioada similara a anului trecut, potrivit documentelor…

- Proiectul de ordonanta privind capitalul negativ din companiile din Romania este in lucru si va fi definitivat in urmatoarele zile, astfel incat sa poata fi emis la finalul lunii august, a declarat luni, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici."Pot sa va spun…

- Grupul BVB a inregistrat o scadere cu 62% a profitului operational consolidat, pana la valoarea de 2,57 milioane lei, principala cauza fiind diminuarea "drastica" a valorii ofertelor derulate pe piata principala de actiuni si obligatiuni."Lipsa ofertelor a fost puternic influentata de perceptia…

- OMV Petrom a afisat un profit net in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. În trimestrul…

- Platforma de ridesharing Uber a anuntat, miercuri, ca reactie la adoptarea OUG-ului care reglementeaza ridesharing-ul, ca doreste sa lucreze, in continuare, cu autoritatile si cu ceilalti furnizori de transport, inclusiv soferii de taxi, pentru a reduce problemele de trafic.Ordonanta de urgenta…

- Estimam la începutul acestei luni ca „bulgarele de zapada”, adica datoria publica a statului, va ajunge la circa 360 miliarde lei. Ei bine, autoritațile române au transmis celor de la Bruxelles ca va fi mai mare. Suma anunțata este de 362,6 miliarde lei, adica o creștere de aproape…

- Consiliul de Supraveghere al companiei Transelectrica a prelungit, marti, mandatele lui Marius Danut Carasol si Mircea Cosea in functiile de presedinte al Directoratului si, respectiv, presedinte al Consiliului de Supraveghere, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Compania…