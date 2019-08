Stiri pe aceeasi tema

- "Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica informeaza publicul investitor asupra faptului ca in data de 27 august 2019 ANRE a emis procesul verbal de constatare si sanctionare nr. 74109 prin care a stabilit sanctionarea companiei, in conformitate cuart. 93 alin. (2) pct.…

- Transportatorul național de energie Transelectrica a anunțat miercuri ca a primit o amenda de 2,4 milioane lei de la Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), potrivit unui comunicat al companiei. Însa, conform legii, Transelectrica are posibilitatea de a achita…

- Un raport al Curții de Conturi releva faptul ca la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a tratat de multe ori cu superficialitate piața gazelor naturale din țara fie prin lipsa monitorizarilor planurilor de investiții, fie prin pasivitatea in cazurile in care anumiți operatori…

- Operatorul de telecomunicatii RCS&RDS a anuntat luni seara ca a obtinut autorizatie de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pentru aplicarea anumitor suprataxe pentru unele servicii de roaming furnizate in cadrul Spatiului Economic European (SEE)…

- Operatorul de telecomunicatii RCS&RDS a anuntat luni seara ca a obtinut autorizatie de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pentru aplicarea anumitor suprataxe pentru unele servicii de roaming furnizate in cadrul Spatiului Economic European (SEE) pentru…

- Este al treilea an consecutiv cand operatorul aplica aceste suprataxe, aprobarea initiala fiind acordata RCS&RDS de catre ANCOM in anul 2017. "Dorim sa informam actionarii si investitorii ca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare (ANCOM) a autorizat RCS&RDS, filiala…

- Consiliul de Supraveghere al companiei Transelectrica a prelungit, marti, mandatele lui Marius Danut Carasol si Mircea Cosea in functiile de presedinte al Directoratului si, respectiv, presedinte al Consiliului de Supraveghere, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Compania…