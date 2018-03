Transelectrica a intrat pe pierdere pentru prima oara de la infiintare Transelectrica a inregistrat anul trecut pierderi de 47,9 milioane lei din cauza scaderii tarifului de transport al energiei si a ceea ce conducerea companiei a numit un "comportament neprudential manifestat in trecut".



Pe 30 martie, Transelectrica si-a postat pe siteul propriu rapoartele de activitate pe anul 2017. Din acestea reiese ca societatea a pierdut milioane, intr-un singur an.



"Rezultatul financiar negativ vine pe fondul unui an complex si dificil la care a contribuit diminuarea veniturilor prin reducerile de tarif de la 1 iulie 2017. Un impact major l-a avut inregistrarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

