Transalpina va fi inchisa in weekend

- Transalpina (DN 67C) va fi inchisa sambata, 31 august, si duminica, 1 septembrie, in anumite intervale orare, intre Novaci si Ranca, in vederea desfasurarii concursului de automobilism sportiv "Cupa Gorjului - ACASA LA BRANCUSI - Ranca 2019", informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca marti, in jurul orei 11:00, incep lucrari de remediere a partii carosabile in vama Giurgiu - Ruse, pe sensul Ruse - Giurgiu. Conform unui comunicat de presa, lucrarile vor dura aproximativ 12 ore, dar, pentru a se usca…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca soferii autoturismelor care trec podul peste Dunare in sensul Giurgiu-Ruse, pe 20 iunie, nu vor plati vreo taxa. "In data de 20.06.2019, vehiculele rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune,…

- Traficul rutier a fost redeschis marti dimineata, incepand cu ora 8:00, pe Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, pentru autovehiculele cu masa maxima totala autorizata de 7,5 tone care vor rula cu o viteza maxima de 30 km/ora, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere,…