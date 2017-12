Transalpina. Nelu Iordache, decizie Tribunalul București "In temeiul prevederilor art. 396 alin. (5) Cod procedura penala, raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza 1 Cod procedura penala, achita pe inculpatul IORDACHE NELU, la data savarsirii faptelor, pentru savarsirea infractiunii de instigare la infractiunea de abuz in serviciu, in forma continuata, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevazuta de art. 47 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (7 acte materiale), precum și cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat in dosarul Transalpina, in care era acuzat de instigare la abuz in serviciu in forma continuata si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata. Decizia luata vineri de Tribunalul Bucuresti nu este defintiva, transmite News.ro . “In temeiul prevederilor…

- Fractiunile parlamentare ale UDMR nu sunt de acord cu recentele propuneri de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala, in special cu aceea de a impune un prag de 200 de mii de euro pentru infractiunea de abuz in serviciu, au afirmat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, deputatul Attila…

- Actele administrativ-fiscale respective pot fi, potrivit proiectului, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale ANAF ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand: a) impozite,…

- In perioada 15 decembrie 2017 – 27 decembrie 2017, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vrancea au desfasurat misiuni de ordine publica prin patrule de jandarmi si in sistem integrat (patrule mixte) in zona de competenta, executand in acest mod un numar de 323 misiuni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…

- Legislatia achizitiilor publice a fost modificata prin ordonanta de urgenta Simplificari și clarificari ale legislației achizițiilor publice. Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce…

- Conform sentintei, s-a dispus confiscarea de la omul de afaceri a sumei 79.624.828 de lei. „Obliga inculpatul Iordache Nelu sa plateasca partii civile Banca Comerciala Romana suma de 11.379.218,73 lei cu titlu de daune materiale”, au mai decis judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, prin decizia de…

- Șase ani și trei luni de inchisoare cu executare, este sentința data de Tribunalul București pentru administratorul SC Romstrade SRL. Nelu Iordache este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru constructia autostrazii Nadlac - Arad. Decizia…

- Omul de afaceri Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost condamnat, vineri, la sase ani si trei luni de inchisoare cu executare, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri, decizia nefiind definitiva.…

- Nelu Iordache a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare de un magistrat de la Tribunalul București in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru deturnarea fondurilor pentru autostrada Nadlac-Arad.

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale.

- Patruzeci de parlamentari PSD au semnat un proiect de lege prin care se modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, proiect depus la doar o zi dupa ce Senatul a adoptat proiectul de modificare…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a adoptat, miercuri, o propunere prin care autoritatile publice nu se vor putea referi la persoanele suspectate sau acuzate ca si cum acestea ar fi fost condamnate inainte de pronuntarea unei hotarari definitive. Propunerea de amendare a Codului…

- Sursele citate au aratat ca PSD se grabeste cu elaborarea proiectul privind transpunerea Directivei referitoare la prezumtia de nevinovatie dat fiind faptul ca in luna aprilie expira termenul de transpunere, in caz contrar exitand posibilitatea intrarii in procedura de infrigement. Pe de alta…

- Majoritatea PSD ALDE ar putea convoca o sesiune extraordinara in parlament in luna ianuarie, motivata de faptul ca trebuie sa se transpuna in legislatie directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, care are termen luna aprilie 2018, au precizat surse parlamentare din PSD. La proiectul de transpunere…

- 'Am mandatul domnului ministru pentru a prezenta un set de propuneri in legatura cu obiectul de activitate al acestei comisii in sensul ca, constatand neclaritati in legea 135/2010 privind Codul de procedura penala, Ministerul Justitiei apreciaza ca este necesara o unitate terminologica. De aceea,…

- Intr-un clip video aparut pe rețelele de socializare și distribuit de social-democrați explica necesitatea schimbarilor aduse Codului de procedura penala folosind crima de la metrou. Inregistrarea ii face “incompetenți” pe polițiști și sugereaza ca aceștia nu cauta adevarații infractori ci doar incearca…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache dezbate marti, in prezenta ministrului Justitiei, controversatele propuneri de modificare a Codului penal si de procedura penala depuse de PSD, ALDE, UDMR si PNL, formulate ca amendamente la transpunerea unei directive europene privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Cristi Danileț, membru al CSM, intr-o postare pe Facebook, arata cum modificarile aduse Codului penal vor afecta munca organelor de cercetare. Exemplul folosit de magistrat este unul infiorator. Danileț explica cum ingradirea accesului la informații, imposibilitatea de a comunica cu publicul și eliminarea…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…

- Direcția Naționala Anticorupție spune ca modificarile pe care guvernanții vor sa le aduca Codului penal și Codului de procedura penala vor avea efecte devastatoare asupra anchetelor. In plus, spune DNA, sub pretextul armonizarii legislației naționale cu cea europeana, guvernanții nu fac altceva decat…

- Comisia speciala pentru Legile justitiei se va reuni, joi, pentru a incepe dezbaterile privind modificarea Codurilor Penal si de procedura Penala, scopul fiind transpunerea Directivei PE referitoare la prezumtia de nevinovatie, unele amendamente vizand direct presa si comunicarea publica. Astfel,…

- Procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan a explicat in doua postari pe Facebook cum ii este afectata munca de ancheta in cazul nolor schimbari anuntate din Codul penal si Codul de procedura penala. Lancranjan instrumenteaza in acest moment ancheta in cazul Liviu Dragnea -Tel Drum si un alt caz privind…

- Președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Stan, a declarat marți ca, in situația in care proiectul de modificare a Legii ANI va trece de Senat, are in vedere "orice parghie legala" pentru a fi aparata legea de funcționare a instituției. "Procedura o știm…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a criticat dur modificarile aduse in Parlament legilor justitiei. Referindu-se la amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor, inclusiv din partea ministrului…

- CCR a luat in dezbatere, marti, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.345 alin.(l) din Codul de procedura penala, care prevede ca „la termenul stabilit conform art.344 alin.(4), judecatorul de camera preliminara solutioneaza cererile si exceptiile formulate ori exceptiile ridicate…

- In ziua de 5 decembrie 2017, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.342 si art.345 alin.(l) din Codul de procedura penala.Dispozițiile criticate au urmatorul cuprins: -Art.342 din Codul de procedura penala: „Obiectul procedurii…

- Decizie surprinzatoare dictata astazi in dosarul lui Cristi Bigiu. Fostul președinte al Consiliului Județean a fost achitat. Iata soluția dictata de judecatori: „In baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achita pe inculpatul Doloiu Gheorghe (….) pentru…

- Tribunalul București ar putea incepe luni dezbaterile in dosarul Colectiv, dupa ce procesul a fost amanat de mai multe ori deoarece nu au fost indeplinite diverse acte de procedura. Astfel, la termenele anterioare, judecatorul care se ocupa de acest caz a constatat ca nu au fost citate mai…

- "In cadrul acestei legi propunem infiintarea Consiliului National al Muntelui, organism cu rol consultativ, cu scopul asigurarii legaturii dintre Guvern si reprezentantii zonei montane, pentru punerea in aplicare a strategiilor si politicile specifice acesteia, precum si constituirea unui Comitet…

- Tribunalul Bucuresti trebuia sa inceapa joi dezbaterile pe fond in dosarul in care compania Hexi Pharma a fost trimisa in judecata pentru savarsirea a 330 de infractiuni de inselaciune, uz de fals (61 acte materiale), precum si pentru participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii…

- Tribunalul Bucuresti incepe, joi, dezbaterile pe fond in dosarul in care compania Hexi Pharma a fost trimisa in judecata pentru savarsirea a 340 de infractiuni de inselaciune, uz de fals (61 acte materiale), precum si pentru participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor.In…

- Tribunalul București incepe, joi, dezbaterile pe fond in dosarul in care compania Hexi Pharma a fost trimisa in judecata pentru savarșirea a 340 de infracțiuni de inșelaciune, uz de fals (61 acte materiale), precum și pentru participație improprie la infracțiunea de zadarnicirea combaterii bolilor.…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost ridicat de politisti si dus în Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de catre acesta împotriva sentintei Tribunalului Bucuresti prin care, în luna mai, a fost condamnat la doi…

- Ministerul Energiei a prezentat la ultima sedinta a Guvernului o nota legata de evolutia Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune, care prevede si definirea consumatorului vulnerabil, a anuntat luni ministrul energiei, Toma Petcu, la o conferinta Focus Energetic. Legea ar fi trebuit sa intre…

- Fostul senator de Arad, Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenta în cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel…

- Ciprian Mareș și Eduard Palincaș, aflați in arest preventiv din luna august, cand procurorii DIICOT Arad i-au surprins in flagrant deținand și comercializand cannabis și cocaina, au fost trimiși in judecata, cu o mențiune insa: maiorul SRI va beneficia, se pare, de reducerea la jumatate a limitelor…

- Eugen Preda (FOTO), barbatul condamnat la 12 ani de inchisoare pentru furt de arme dintr-o unitate militara de la Ciorogarla, ar putea scapa de inchisoare in baza recursului compensatoriu. In prezent, el se afla in Penitenciarul Focșani, potrivit news.ro. Cererea de liberare condiționata a…

- Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, a fost condamnat, luni, de Tribunalul Bucuresti, la patru ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, avand si interdictia de a fi ales intr-o functie publica. Decizia nu este definitiva. „Condamna pe inculpatul Nichita Gheorghe la pedeapsa…

- "Noi ne-am asigurat ca din cauza acestui nou Cod Fiscal salariile nete nu au cum sa scada. Daca vor scadea inseamna ca este fix doar vina angajatorului, care doreste sa ia din banii angajatului, care i se cuvin lui, dar angajatorul, anul viitor, va avea aceeasi cheltuiala salariala pe care o are…

- Prevederile proiectului de lege pentru aprobarea OG nr. 23/2017 (Legea nr. 241/2017), cum a fost adoptat de catre Senat in data de 31 octombrie, incalca principiul proportionalitatii (prin penalizarea contribuabilului cu limitarea definitiva a dreptului de deducere a TVA la 50% pentru…

- De catvea zile, pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei, poliția locala a inceput eliberarea carosabilului de mașinile parcate in zonele cu staționarea interzisa. Aplicarea, in sfarșit, a Legii a dus la o circulație fluenta și reducerea pericolului de accidente.

- Pe 6 septembrie, Inspectia Judiciara anunta ca a exercitat actiunea disciplinara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu de la Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala pentru indeplinirea functiei cu grava neglijenta, in legatura cu dosarul…

- Aseara, Judecatoria Mangalia a admis propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia si a dispus arestarea preventiva a celor doi barbati din Independenta cercetati pentru ca ar fi urinat pe autospeciala de politie, parcata in fata Postului de Politie. Iata decizia judecatorilor:…

- Partidul Democrat vrea sa reformeze institutiile de drept, pentru a reduce presiunile asupra mediului de afaceri. Propunerea va sta la baza unei inițiative legislative, insa inainte de asta va fi supusa dezbaterilor publice.

- "In ultimele zile, spațiul public a fost invadat de o serie de materiale jurnalistice menite sa manipuleze opinia publica prin acreditarea ideii ca, in cursul investigațiilor penale, procurorii anticorupție ar comite abuzuri și ar recurge la metode care incalca procedurile judiciare.De exemplu,…

- "In baza art. 425 ind. 1 Cod procedura penala raportat la art. 587 alin. 3 Cod procedura penala, respinge ca nefondata contestatia declarata de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie impotriva sentintei penale nr. 2062 din 04.09.2017 pronuntate…

- „Au dreptul de a refuza sa fie audiate in calitate de martor urmatoarele persoane: a)sotul, ascendentii si descendentii in linie directa, precum si fratii si surorile suspectului sau inculpatului; b)persoanele care au avut calitatea de sot al suspectului sau al inculpatului.” In urma…