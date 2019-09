Transalpina a crăpat în zona stațiunii Rânca Cea mai inalta șosea din țara, Transalpina, are nevoie de reparații inainte de a debuta sezonul de iarna. Traficul rutier intens din perioada primavara-vara a crescut gradul de uzura pe DN 67C intre Novaci și Ranca. Este și motivul pentru care drumul, pe anumite tronsoane, a avut de suferit. Cabanierii din Ranca solicita ca drumarii […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

