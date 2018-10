Stiri pe aceeasi tema

- O noua editie a Noptii Albe a Galeriilor (NAG) are loc pe 5 octombrie, in galerii de arta, institute culturale, spatii alternative, hub-uri creative si ateliere de artist din treisprezece orase din Romania. Spatii artistice din Bucuresti, Arad, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Miercurea Ciuc, Sfantu…

- Paul Surugiu-Fuego ne-a surprins toamna aceasta cu o mulțime de proiecte noi, care de care mai spectaculoase și mai pline de frumos. Principala mișcare este prezența sa in calitate de gazda, maestru de ceremonia la TVR, in noul sau show de divertisment, o emisiune eveniment, o gala a valorilor – “DRAG…

- A treia editie a Noptii Albe a Galeriilor – NAG va avea loc la Iasi vineri, 5 octombrie 2018, incepand cu ora 19:00 si pana la ora 01:00, in galerii de arta, spatii alternative, huburi creative si ateliere de artist. Anul acesta, NAG se desfasoara in 13 orase din Romania: Bucuresti, Arad, Brasov, Cluj…

- „Aceasta competiție a fost una de amploare, de inalt prestigiu, care nu este doar cea mai puternica organizata in județul Caraș-Severin, ci este una dintre cele mai puternice din zona de vest. Pot preciza ca am avut peste 100 de participanți, 70 la Turneul A și 35 la Turneul B, am avut un…

- Pasagerii Ryanair vor putea lua la bord "un mic bagaj personal" care va putea fi depozitat sub scaunul din fata. Incepand cu data de 1 noiembrie, daca un pasager va dori sa isi duca valiza de mana, cu greutatea de pana la 10 kilograme, in cabina avionului acesta va trebui sa plateasca intre…

- Constanța se afla pe locul 4 intr-un top al celor mai scumpe apartamente, potrivit celui mai recent raport de piața realizat de Imobiliare.ro și analizat de Adevarul . Un metru patrat util in Constanța se vinde cu o medie de 1120 de euro, iar topul municipiilor unde prețul per mp depașește pragul de…

- Aproximativ 100 din cei 350 de piloti irlandezi ai Ryanair au declansat joi prima lor greva, cerand un sistem de salarizare mai transparent, promovari si transferuri, in vederea limitarii a ceea ce sindicatul FORSA/IALPA sustine ca ar fi libertatea excesiva a conducerii de a dispune de carierele angajatilor.…