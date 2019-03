Stiri pe aceeasi tema

- Ideile creative ale studenților de la Facultatea de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara pot fi admirate pana la sfarșitul lunii, in cadrul unei expoziții organizata in sala Expo de la parterul Facultații de Arhitecutra și Urbanism, de pe strada Traian Lalescu, numarul 2. Expoziția…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, a treia favorita, o va intalni pe belgianca Elise Mertens in semifinalele turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 916.131 dolari.

- ''Vom fi pregatiti in cazul unui Brexit dur'', a dat asigurari vineri premierul francez Edouard Philippe in timpul unei deplasari la Calais, nordul Frantei, la o zi dupa declansarea unui plan de pregatire pentru o iesire fara acord a Marii Britanii din UE, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Fotbaliștii campioanei Franței, Paris Saint-Germain, se distreaza de minune in timpul cantonamentului de iarna desfașurat in Qatar. Neymar, Mbappe, Cavani și compania au concurat in tradiționala cursa de camile.

- ''Este drumul parcurs de națiunea noastra in cele trei decenii scurse de la Revoluția Romana din decembrie 1989. Poate ca unora li se pare ca ne-a luat prea mult timp sa ajungem aici. Timpul istoric ne spune altceva. Este o realizare incredibila pentru poporul roman, dupa o schimbare radicala de…

- Echipele de salvare continua cautarea celor doi piloti ai avionului de vanatoare Mirage 2000-D prabusit miercuri in Franta, au anuntat autoritatile militare, precizand ca epava aeronavei a fost descoperita in zona Mignovillard din estul Frantei, la o inaltime de aproximativ

- Anuntul transferului lui Benjamin Pavard a fost facut miercuri de directorul sportiv al lui Bayern Munchen, Hasan Salihamidzic. Nemtii se afla intr-un stagiu de pregatire la Doha, in Qatar, iar fundasul francez se va alatura gruparii bavareze incepand cu data de 1 iulie 2019. Durata contractului…

- Bogdan Chirieac a declarat, sambata, la Romania TV, ca țara noastra nu ar avea capacitatea sa reacționeze, așa cum face statul francez, in cazul unor proteste de amploarea și violența celor de la Paris. Mai mult, analistul considera ca protestele din Franța vor atinge maximul in primavara. Nimeni…