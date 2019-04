Stiri pe aceeasi tema

- Edilul-șef a demarat, vineri, operațiunea de plantari pe malul Begai, de unde au fost taiate in ultima perioada 50 de salcii care erau „depașite ca termen de varsta”. Robu a pus mana pe lopata și a sadit primul puieț, dorind sa transmita din entuziasmul lui angajaților Horticultura. „Avem…

- George Burcea s-a filmat in timp ce soția lui se afla la terapie intensiva și o ruga sa se intoarca in camera, alaturi de el și micuța Clara Maria. Extrem de emoționat, actorul abia și-a putut stapani lacrimile. „Marți, 5 martie, 18:11, ai aproape 24 de ore de cand ai nascut și sa știi ca noi te așteptam…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie - Ziua Femeii și a Mamei, deputatul PSD Costel Lupașcu și-a dorit sa aduca un zambet de primavara intr-un mod aparte tuturor femeilor, acesta oferind flori in mai multe unitați sanitare din Municipiul Botoșani, ocazie cu care a felicitat pacientele și cadrele medicale din…

- Ca in fiecare an, de 8 Martie, brașovenii vor cumpara flori cu care sa bucure doamnele și domnisoarele de ziua lor. Pe langa florarii sau tarabele din pietele agroalimentare, ei se vor putea aproviziona si de la standurile de pe domeniul public din Brasov, amenajate la Bartolomeu, Triaj si…

- Surpriza placuta pentru doamnele surprinse in trafic, astazi. Acestea au primit, de la polițiști, „amenzi” cu parfum de flori. Ca in fiecare an, cu ocazia Zilei Marțișorului, politistii brasoveni au „sanctionat” doamnele si domnisoarele cu felicitari, flori si marțișoare. Odata cu simbolurile primaverii…

- Cea de-a XII-a ediție a Festivalului Concurs de Muzica Populara pentru Tineri Interpreti „Flori in Tara Barsei” va avea loc in perioada 23-24 martie, la Centrul Cultural Reduta, fiind organizat cu sprijinul Consiliului Judetean Brasov. Concursul se adreseaza tinerilor interpreti de muzica populara din…

- Gina Pistol a vorbit despre problemele intampinate in „Asia Express”, sezonul 2. Ea a povestit, la „Xtra Night Show”, ca a mancat din vase spalate intr-un mod inedit și ca a fost chinuita de mucegai intr-un hotel.