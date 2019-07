Trandafirii pierduți Este 1914, iar lumea s-a aflat atat de des pe marginea prapastiei razboiului, incat mulți newyorkezi sunt prea puțin interesați de subiect. Eliza Ferriday este incantata sa calatoreasca la Sankt-Petersburg cu Sofia Streșnaiva, o verișoara a Romanovilor. Cele doua s-au intalnit cu cațiva ani in urma la Paris și au devenit prietene apropiate. Acum, Eliza pleaca intr-o calatorie cu Sofia, pentru a vedea splendorile Rusiei: bisericile pline de aur și pietre prețioase, picturile de Rembrandt de la Palatul de Iarna al țarului, faimosul balet rus. Cand Austria declara razboi Serbiei, iar dinastia imperiala… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

