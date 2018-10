Trandafirii își schimbă culoarea. Cum este posibil Cercetatorii de la Universitatea Tianjin si de la Institutul de Microbiologie din cadrul Academiei de Stiinte din China au utilizat tehnici din biologia sintetica pentru a modifica genetic o bacterie capabila sa creeze gene producatoare de pigment albastru.



Trandafirii albastri nu exista in natura si nu pot fi obtinuti prin tehnici naturale deoarece acestei plante ii lipsesc genele specifice care pot produce culoarea albastra. Trandafirii comercializati drept albastri sunt de fapt creati prin vopsirea trandafirilor albi, precizeaza Xinhua.



