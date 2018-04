Trandafir & Associates este alaturi de Ebury la intrarea pe piata din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat ca si-a propus sa candideze la primele alegeri care vor avea loc anul viitor, adica la cele pentru Parlamentul European. Intrebat daca va candida la alegerile europarlamentare din 2019, fostul premier a raspuns: "Lucrurile astea o sa le discutam in partid,…

- Cei mai bogati dintre pamanteni pot adauga o noua bifa pe lista de dorinte: propria ploaie de stele. O companie din Tokio sustine ca a dezvoltat o tehnologie prin care poate produce ploi de meteori la cerere, in orice moment si in orice culoare. Prima ploaie artificiala de stele ar urma sa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6557 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de nivelul atins marti, in contextul in care alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Marti, euro a scazut la 4,6502 lei. Miercuri, leul s-a depreciat…

- Autoritatile vor lansa prima emisiune de certificate Tezaur in cel mult o luna, acestea urmand a fi distribuite si prin Posta Romana, iar randamentul va fi undeva la peste 3%, au declarat surse din Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Statul va lansa in cel mult o luna certificate Tezaur…

- Meteorologii prognozeaza in intervalul 22 - 24 martie o vreme deosebit de rece in Bucuresti, cu ninsori consistente, vant si depunere strat de zapada de pana la 35 cm. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din seara zilei de 22 martie va incepe sa ninga slab, dar cu precadere…

- Samsung Galaxy S9 e unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri pe care le poti gasi, momentan, pe piata, dar costul de productie nu e neaparat imens. La ceva timp dupa lansarea unui flagship, apar si cateva stiri cu privire la costurile de productie ale dispozitivului. Am avut parte de asemenea…

- CE vrea explicatii de la Metrorex in legatura cu constructia magistralei M6, care ar urma sa lege Bucurestiul de aeroportul international Henri Coanda. Comisia vrea sa stie de ce costa atat de mult si de ce ocoleste centrul orasului, avand in vedere ca investitia ajunge la 1,3 miliarde de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6620 lei/euro, in scadere fata de nivelul atins miercuri, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Miercuri, euro a crescut la 4,6622 lei. Joi, leul s-a apreciat in…

- Guvernul va adopta in sedinta de guvern de joi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica. Premierul Viorica Dancila a spus ca aceasta va usura viata contribuabililor si va eficientiza munca Fiscului. "Inca inainte de preluarea mandatului am promis ca declaratia 600 dispare. Am cerut o…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal in timpul campaniei prezidentiale din 2016, in functia de consilier prezidential pentru Afaceri Economice. Potrivit unor surse citate de CNN, Donald Trump i-a facut propunerea la telefon, iar…

- In 2017, Bonami a reusit o crestere cu 50% fata de anul anterior si a depasit tinta planificata de 27 milioane de euro. In plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rand. Magazinul online de home & deco si-a imbunatatit semnificativ pozitia pe toate pietele europene unde este…

- Premierul australian, Malcom Turnbull, a confirmat, sambata, ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu. "Si-a luat angajamentul de a avea o relatie militara si comerciala…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6570 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins joi, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Joi, euro a scazut la 4,6592 lei. Vineri, leul s-a apreciat in…

- Cei aproximativ 120.000 de angajati din Germania ai producatorului auto Volkswagen vor beneficia de o majorare de peste 40% a bonusului anual, dupa ce in 2017 compania a inregistrat un profit net si vanzari record, informeaza Reuters citand un articol aparut in publicatia editata de sindicatul de la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6592 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a crescut la 4,6597. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala.…

- Pe plan global se observa, de cativa ani mai ales, o tendinta tot greu de ignorat: asa numitele "brick and mortar stores" se inchid in numar din ce in ce mai mare, inclusiv cele ale unor companii de renume si cu o vechime impresionanta. In tot acest timp, e-commerce-ul triumfa si se dezvolta…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6598 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Vineri, euro a crescut la 4,6590 lei, iar joi a scazut la 4,6581 lei. Luni, leul s-a depreciat in raport…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk Deficitul in…

- Ministerul Finantelor va lansa, pe 1 martie, in dezbatere publica, o propunere de modificare a modului in care romanii care obtin venituri din activitati independente urmeaza sa depuna Declaratia 600, a precizat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi. "Am promis…

- Hope Hicks, directorul de comunicare de la Casa Alba si unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Trump, se va retrage, conform administratiei prezidentiale. Hicks are 29 de ani si in trecut a lucrat ca model, fiind angajata la Organizatia Trump. Ea este a patra persoana care ocupa postul…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6564 lei/euro, in scadere cu 0,11% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Luni, euro a crescut la 4,6613 lei, dupa ce a crescut vineri la 4,6552 lei. Marti, leul s-a apreciat in raport…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si-a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omologul sau american, Donald Trump, privind contruirea unui zid la granita SUA cu Mexic. Presedintele mexican planuia sa efectueze o vizita oficiala in SUA…

- Incepand de saptamana viitoare devin functionale primele automate de carduri RATB. Acestea sunt amplasate in statiile RATB de la Gara de Nord, Bucur Obor, Piata Sudului, Piata Unirii si Piata Romana, potrivit Digi24. "Vor fi functionale saptamana care vine. Urmand ca restul sa devina…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6539 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a scazut la 4,6606 lei, dupa ce a crescut marti la 4,6623 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Vamesii francezi au gasit vinerea trecuta in cala unui autocar un tablou al pictorului Edgar Degas care fusese furat in ultima zi a anului 2009 dintr-un muzeu din Marsilia. La Reunion des Musees Nationaux a anuntat atunci ca tabloul valoreaza 800.000 de euro, desi personalul muzeului din Marsilia…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6609 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Vineri, euro a scazut la 4,6595 lei, dupa ce joi a crescut la 4,6598 lei. Luni, leul s-a depreciat in raport…

- Femeile saudite sunt de acum autorizate sa-si creeze propriile firme in regat fara a solicita consimtamantul unui tutore masculin, pentru a stimula sectorul privat, a anuntat guvernul de la Riad. "Femeile pot acum sa-si lanseze propriile firme si sa beneficieze de serviciile online ale guvernului…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6595 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. Joi, euro a crescut la 4,6598 lei, dupa ce si miercuri se apreciase in raport cu leul. Vineri, leul a urcat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6534 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala. Vineri, euro a crescut la 4,6561, dupa ce a scazut joi la 4,6533 lei. Luni, leul s-a apreciat in raport cu…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Piata militara din Romania are un nou jucator important, suedezii de la Saab luand decizia de a deschide un birou in Bucuresti. Lansarea oficiala a avut loc joi seara, la Ambasada Suediei din Capitala, acolo unde mai multi inalti reprezentanti ai companiei au discutat despre planurile pe care…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6561 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. BNR a revizuit vineri in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat…

- Ministerul Finantelor Publice informeaza ca pregateste un proiect de act normativ care va stabili un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice, termenul preconizat pentru finalizarea noului mecanism fiind 1 martie 2018. "In contextul prorogarii termenului…

- Senatul Canadei a adoptat un proiect de lege prin care modifica varianta in limba engleza a imnului national, pentru a inceta sa mai fie discriminatorie, inlocuind cuvantul "fii" cu "noi". Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate in Camera Comunelor, in 2016, dupa ce alte 12 proiecte…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta. "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Ministrul propus pentru Transporturi, Lucian Sova, a declarat luni, ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai, pentru ca "minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere". "Eu apreciez…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Cluj-Napoca ar putea fi al doilea oras din tara care sa aiba transport in comun subteran, dar abia peste 10 ani.Primaria a alocat deja 3 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate. Potrivit Digi24, autoritatile vor construirea liniei de metrou pe directia est - vest, pentru a…

- Cantitatea de rosii proaspete livrate in 2017 de catre beneficiarii programului de tomate romanesti a depasit 50.000 de tone, iar suma platita catre cei peste 8.000 de legumicultori a fost de circa 23,667 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat…

- Consiliul Concurentei a anuntat, marti, ca a amendat 12 companii de pe piata productiei, distributiei si comercializarii de acumulatori auto cu amenzi in valoare totala de 3,29 milioane lei. "In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat incheierea unor intelegeri anticoncurentiale…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru cosntructia propriu-zisa a zidului,…

- Inspectorii fiscali din Indonezia care anul trecut si-au atins obiectivele de colectare a taxelor au fost recompensati cu pizza pentru ca au ajutat Guvernul celei mai mari economii din Asia de Sud-Est sa-si creasca veniturile din taxe si impozite, informeaza Bloomberg. Directorul general al…