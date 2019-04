Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Timisoara pune la dispozitia calatorilor, parinti, bunici si nepoti, „Tramvaiul Iepurasului”. Acesta va circula incepand cu data de 20 aprilie pana in 27 aprilie 2019, pe traseul liniei 6. Calatoria cu „Tramvaiul Iepurasului” va fi gratuita pentru toti calatorii, tramvaiul…

- Societatea de Transport Public Timisoara pune la dispozitia calatorilor, parinti, bunici si nepoti, „Tramvaiul Iepurasului”, care va circula incepand cu data de 20 aprilie pana in 27 aprilie 2019, pe traseul liniei 6. Calatoria cu „Tramvaiul Iepurasului” va fi gratuita pentru toti calatorii, tramvaiul…

- Transportul școlar prinde la Timișoara. O noua linie destinata transportului elevilor va fi inaugurata la inceputul lunii aprilie de STPT (Societatea de Transport Public Timișoara) și Primaria Timișoara. In total se va ajunge la opt linii de transport școlar catre și dinspre unitațile școlare. Noile…

- Societatea de Transport Public Timisoara monitorizeaza gradul de incarcare al mijloacelor de transport in comun și suplimenteaza vehiculele pe anumite linii, in funcție de aceste statistici. Ajutați-i, validand cardul, chiar daca beneficiați de gratuitați! „Facem apel la calatorii nostri sa valideze…

- Societatea de Transport Public Timisoara vine in intampinarea scolilor din Timisoara si din judetul Timis, in cadrul programului national „Scoala altfel”. STPT, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Timis, pune la dispozitia unitatilor de invatamant, in masura locurilor disponibile, tramvaiul…

- Doua noi curse vor duce copiii la școala, in Timișoara. STPT (Societatea de Transport Public Timisoara) si Primaria Municipiului Timisoara vor inaugura, incepand cu data de 11 martie, doua noi linii destinate transportului scolar. Cu aceste doua linii se va ajunge la un total de sapte linii de transport…

- Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) va scoate bicicletele de la „iernat”. Vineri, in data de 22 februarie, vor fi scoase cele 440 de mijloace de transport pe doua roți, care vor fi amplasate in 25 de rastele special amenajate, respectiv in alte noua rastele aflate pe malurile Begai. Cele…

- Liniile de microbuz pentru transportul elevilor introduse la inceputul acestui an de Primaria Timișoara și STPT au avut succes. Reprezentanții STPT au decis introducerea unei noi linii de acest fel in Timișoara. Incepand din 11 februarie, Societatea de Transport Public Timisoara si Primaria Municipiului…