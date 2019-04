Tramvaiul Comunismului revine pe traseele ieşene De astazi, sambata, 6 aprilie 2019, proiectul cultural „Tramvaiul Comunismului” revine la Iași. In fiecare sambata, incepand cu ora 10, nostalgicii pot parcurge o incursiune in timp pentru a fi prezentate influențele regimului comunist asupra orașului Iași, atat din punct de vedere social, cat și arhitectural. Tramvaiul istoric romanesc, de tip ITB, fabricat la București in anul 1959 revine pe sine. Pentru inscriere in „cursa”, doritorii trecuie sa trimita prin e-mail numele și ziua de sambata pentru care se opteaza in calatorie la adresa [email protected] La urcare, va fi necesar… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

