Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 09.45 S-a reluat circulatia tramvaielor din liniile 1, 23 si 34, de pe Bd. Camil Ressu si Bd. Baba Novac. Blocarea a fost intre orele 08:40 -09:20. UPDATE ora 09.35 STB SA anunta ca la ora 09.25 a fost reluata circulatia tramvaielor 41: S-a reluat circulatia in terminalul Ghencea,…

- UPDATE ora 18:30 – Circulatia rutiera a fost reluata in conditii normale in judetul Iasi, pe DN 28B Targu Frumos – Botosani, la iesirea din localitatea Maxut catre Flamanzi, unde anterior traficul a fost intrerupt in urma unui accident. Pe fondul pierderii controlului si al patrunderii pe contrasens,…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la kilometrul 424, in localitatea Cumparatura, judetul Suceava, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului intr-o curba si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, care circula regulamentar.…

- Vesti bune pentru elevi! De anul viitor, vor putea circula gratuit cu autobuzul si tramvaiul. Este decizia luata astazi de Primaria Capitalei, care intentioneaza sa ia aceeasi masura pentru absolut toti bucurestenii.

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Drumul European 583 Iasi – Targu Frumos, intre localitatile Sarca si Budai (judetul Iasi) a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un pieton. In urma impactului, doua persoane (pietonul si un ocupant dintr-un autoturism)…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin S.C. Transport Calatori Express Ploiești, informeaza cetațenii ca, incepand de astazi, avand in vedere lucrarile executate pe strada Tudor Vladimirescu, traseele 4 si 35 barat vor circula deviat, astfel: - traseele 4 si 35 barat, la sensul spre Centru,…

- Totul s-a fi petrecut din cauza unui barbat care s-a urcat la volan in stare de ebrietate. Soferul in varsta de 30 de ani a pierdut controlul volanului, si s-a izbit de un scuar, din cauza vitezei excesive. S-a izbit apoi de un alt autoturism care circula regulamentar pe sensul opus. Apoi, o a treia…

- Politistii nu s-au lamurit deocamdata cine era la volan. Cert este ca soferul nu a oprit la indicatorul cedeaza trecerea si a fost lovit in plin de un alt autoturism, condus de un barbat baut. Cei patru veneau se indreptau catre Turnu Severin. La intrarea pe soseaua de centura dintr-un drum…