GALATI. Parcul auto al societații de transport public din Galați va fi schimbat in proporție de 70%, anunta corespondenții Mediafax, dupa ce autoritațile au anunțat investiții pentru achiziționarea de autobuze și tramvaie noi, care ar urma sa ajunga in oras in urmatoarele luni. Pe lista de cumparaturi a Primariei Galați se afla, potrivit Mediafax, 40 de autobuze turcești de mari dimensiuni, 18 tramvaie de la Arad, 20 de autobuze hibrid și 20 de minibuze romanești, care se vor alatura troleibuzelor cumparate deja.

