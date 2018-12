Tramvai spre Episcopia Bihor și depou modern în afara Oradiei Intr-un viitor nu prea indepartat, oradenii vor putea merge la Real Hypermarket cu tramvaiul. OTL are in vedere construirea unei linii duble de tramvai de 12 km spre Episcopia Bihor. Depoul va fi mutat in afara orașului, iar tramvaiele noi care circula in Oradea vor fi vopsite in roșu și albastru, culorile orașului. Mai mult, pe ele nu vor mai fi afișate reclame. Sunt cateva dintre noutațile anunțate de conducerea OTL, sambata – 28 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa. Miza pe tramvaie Miza pe tramvaie Avand in vedere faptul ca 65% dintre calatorii din Oradea prefera circulația… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a contrazis joi, in plenul reunit al Parlamentului, obiectiile Opozitiei privind investitiile publice, precizand ca in primele zece luni ale mandatului sau valoarea acestora este cu peste 40% mai mare fata de anul trecut, scre Agerpres. "In primele 10 luni ale…

- Primele masuri luate pentru Alianța Vestului, formata recenta de cei patru primari liberali din Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca și Arad. AVE aduce gratuitate pentru parcarea și transportul public in Timișoara celor ce vin din celelalte orașe. Și invers. Consilierii locali au ultimul cuvant și tot ei…

- Un gigant telecom, cea mai mare companie din Romania și cea mai mare banca romaneasca ocupa primele trei poziții in aalsamentul celor mai buni angajatori din Romania, dat publicitații de portalul de recrutare BestJobs. Potrivit clasamentului anual realizat în baza evaluărilor a peste 100.000…

- Eveniment Alianta Vestului deja atrage alti doritori. Primarul Sibiului: Aderarea noastra la Alianta Vestului ar fi oportuna Tweet Print Mail Autor: Laura Buciu astazi, 14:47 15 Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a declarat pentru MEDIAFAX ca nu cunoaste detaliile Aliantei Vestului, dar este…

- Investitiile straine directe au scazut cu 5,74% in primele noua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 3,517 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate marti.

- Executia bugetara pe primele noua luni ale anului arata atentia acordata investitiilor, care au ajuns la 15,2 miliarde de lei, si onorarii angajamentelor Guvernului de a creste veniturile populatiei, a afirmat miercuri prim-ministrul Viorica Dancila. ‘Executia bugetara pe primele noua luni arata atentia…

- Meciul are loc la Arena „Antonio Alexe”, cu incepere de la ora 19:00. Formația noastra n-a inceput prea bine sezonul, pierzand patru din cele cinci partide oficiale disputate. „Avem o datorie morala in primul rand fața de noi inșine, dar și fața de public, sa aratam o alta fața, sa ne reabilitam.…

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde euro, arata datele revizuite ale BNR. Din totalul datoriei externe, datoria externa pe termen lung a insumat 67,395 miliarde euro la 31 august, (68,8% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata…