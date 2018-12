Tramvai deraiat, sunt 28 de răniţi Imaginile difuzate de media locale au aratat cabina din lemn a tramvaiului rasturnata peste coltul unui imobil de pe strazile inguste ale cartierului Lapa. Accidentul a avut loc in jurul orelor 18.00 si s-a soldat cu 28 de raniti usor, dintre care vreo zece au fost scosi dintre resturile vagonului de cei peste 50 de membri ai echipelor de salvare trimisi la fata locului, potrivit bilantului anuntat de pompierii capitalei portugheze. "Am vazut tramvaiul mergand cu viteza maxima. Conductorul parea cuprins de panica si tramvaiul a deraiat la o curba", a declarat un martor ocular pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

