- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in ultimul trimestru din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- In luna ianuarie 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4143 lei, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei (-5,5%). Valorile cele mai mari ale castigului…

- Ritmul de crestere a investitiilor productive in economie va decelera in urmatorii ani, la 3,7% in 2018, 3,2% in 2019 si 1,9% in 2020, de la 6,4% anul trecut, pe fondul maturitatii ciclului economic global (si european) si rebalansarii mix-ului intern de politici economice, considera Andrei Radulescu,…

- UiPath, companie fondata in Bucuresti in 2015 si care a ajuns sa fie evaluata la 1,1 mld. dolari, spune ca vrea sa atraga cei mai buni oameni de pe piata. „Stim cat sunt salariile pe piata, iar noi platim cu 20-30% peste piata”, a declarat CEO-ul UiPath Daniel Dines pentru ZF Live. El a…

- Comparativ cu trimestrul III 2017, Produsul intern brut in trimestrul IV 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • Fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria…

- Comertul cu amanuntul a franat usor in ianuarie, potrivit datelor transmise luni de reprezentantii Institutului National de Statistica. De la o crestere de peste 13% in decembrie 2017 (fata de decembrie 2016), ianuarie 2018 a adus o incetinire a cresterii, pana la putin peste 11% (fata de ianuarie…

- "​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii si cred ca e cel mai bun lucru. Intotdeauna Statul va veni sa completeze pensiile pe cand in momentul…

- Un recent raport al Institutului National de Statistica evidentiaza ca Maramuresul este judetul care inregistreaza cea mai acuta pierdere a padurilor prin defrisare. Inclusiv valoarea lemnului furat din padurile istorice este imensa: 4 milioane de euro, doar in 2016, ceea ce reprezinta 45,59% din totalul…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, conform primelor estimari ale Institutului National de Statistica (INS). In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria…

- In luna decembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta a crescut fata de luna precedenta, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. cu 22,1% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 4,4%.…

- In anul 2017, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor fata de anul 2016 a crescut cu 12,8%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna decembrie 2017, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor,…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei, respectiv 6,7%, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat…

- In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. In anul 2017 exporturile FOB au insumat 62641,2 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 75596,9 milioane euro. Deficitul…

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor...

- Un studiu al Institutului National de Statistica preconizeaza ca, in orizontul anului 2060, populatia judetelor din sudul tarii, inclusiv din Gorj, se va injumatati. Doua sunt motivele principale, a spus Vasile Paunescu, directorul Direct...

- In luna decembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna noiembrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna decembrie 2017, comparativ cu luna decembrie 2016, preturile productiei…

- Plecarile romanilor in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in anul 2017 de aproape 20 de milioane, in crestere cu aproape 25% fata de 2016, 7 plecari din 10 fiind la volanul unei masini, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Potrivit statisticienilor,…

- "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile de austeritate care vor aparea in viitor sa fie implementate, atunci cand apar socuri semnificative externe sau interne. In plus,…

- In anul 2017 s-au eliberat 41603 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de anul 2016, arata datele Institutului National de Statistica, publicate marti. Pe regiuni de dezvoltare, situatia sta in felul urmator: Nord-Est (+851 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+799),…

- Cresterea accizei la combustibili nu ar fi trebuit sa influenteze preturile alimentelor, in conditiile in care toate utilitatile inseamna circa 6% din costurile unui produs alimentar, sustine presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FNSIA), Dragos Frumosu.…

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- ANCOM a publicat lista localitaților rurale din România înca nedeservite de rețele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice. Aceste localitați nu au beneficiat pâna acum de masuri de intervenție publica în acest sens și nici nu s-au declarat intenții de investiții…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE,…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate în principal întreprinderilor a crescut cu 13,1%, în primele 11 luni ale anului trecut comparativ cu perioada similara din 2016, se arata într-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, AGERPRES.…

- In luna noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta a crescut fata de luna precedenta cu 7,3% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 1,4%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Fata de luna…

- In luna noiembrie 2017, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule a scazut fata de luna precedenta cu 0,3%, iar cifra de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut cu 1,3%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna noiembrie 2017, volumul…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult în decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, în timp ce, în categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate în cazul combustibililor,…

- Salariul mediu, cu 3% mai mare in noiembrie 2017 fata de luna precedenta. Domeniile cu cele mai mari cresteri In luna noiembrie 2017, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.430 de lei, cu 3,1% mai mare decat in octombrie. Castigul salarial net a fost de 2.464 de lei, in crestere fata de luna…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, anunța Institutul National de Statistica. Totodată, la nouă luni, PIB-ul a urcat cu 7%, pe seria…

- Castigul salarial mediu brut pe economie a crescut cu 3,1% in noiembrie 2017, fata de luna anterioara, pana la 3.430 lei, in timp ce valoarea neta s-a situat la 2.464 de lei, in urcare cu 3% (72 lei), arata datele Institutului National de Statistica (INS), date vineri publicitatii. Conform…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, iar la noua luni a urcat cu 7%, pe seria bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor…

- Ca urmare a adoptarii de catre Guvern și a publicarii vineri, 5 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial a normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgența nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept „Legea cash-back”, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…

- Rata somajului in luna noiembrie 2017 a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (4,9%), au transmis marti reprezentntii Institutului National de Statistica. Ca numar de someri, in noiembrie Romania avea 443.000 de persoane in cautarea unui loc de munca, in scadere…

- In luna noiembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,5% fata de luna octombrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna noiembrie 2016, preturile productiei…

- Intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) se arata ca numarul utilizatorilor de internet a crescut cu 3,8% in acest an, comparativ cu cel anterior. ‘Internetul, spatiu informational si de comunicare, prezinta un interes din ce in ce mai mare pentru toate categoriile de populatie.…

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS).

- Doua din trei gospodarii au un calculator acasa, iar circa 68% au internet, in crestere cu 3,6% puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). ”Din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi (65,6%) au avut in anul 2017 un calculator…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. "În anul 2016, din totalul persoanelor ocupate, cele aflate sub pragul de sărăcie au reprezentat 18,9%, cu…

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- Rata somajului a atins, in T3 din acest an, nivelul cel mai ridicat (16,9%) in randul tinerilor cu varste intre 15 si 24 ani, in timp ce populatia activa a Romaniei a ajuns la 9,291 milioane de persoane, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei…

- ♦ Sunt sanse solide ca economia Romaniei sa creasca cu 5,5% in 2018, asa cum anticipeaza guvernul, pentru ca si anul viitor consumul va fi ridicat, iar economiile Europei de Vest - principala piata de desfacere pentru produsele romanesti - merg foarte bine, spune economistul Aurelian Dochia. Alti economisti…

- "Populatia activa este inferioara - ca pondere - populatiei inactive din punct de vedere economic, iar aceasta situatie se mentine pentru intreaga perioada 2005-2016. De exemplu, in anul 2016, populatia inactiva numara 10,8 milioane persoane si reprezenta 54,6% in totalul populatiei. 71,6% dintre inactivi…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,1% in UE, in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 16,5%, potrivit datelor publicate…

- In trimestrul al treilea al acestui an, produsul intern brut a crescut cu 8,6% (date ajustate sezonier) fata de aceeasi perioada a lui 2016, arata calculele Institutului National de Statistica (INS). In perioada aprilie-iunie, PIB-ul a crescut cu 5,9%, in timp ce in primele trei luni ale anului el a…

- Romania fara medici. Peste 15.000 au ales sa lucreze in strainatate Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, conform un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). "În sistemul medical, conform estimarilor autorilor, aproximativ 15.700 de medici…

- Un numar de 2.156.400 de turisti nerezidenti sositi in Romania, in primele 9 luni din 2017, au cheltuit in total 4,676 miliarde lei. In medie, un turist sosit in Romania a cheltuit 2.159,8 lei, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.