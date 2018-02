Trailer nou pentru Biomutant RPG-ul Biomutant a primit un nou trailer cu secvențe de gameplay din partea THQ Nordic, in care vedem cum funcționeaza mecanica de joc in acest open-world in care protagonistul e un fel de… raton: Biomutant se afla in dezvoltare la Experiment 101 pentru PlayStation 4, PC și Xbox One, iar acțiunea are loc intr-o lume imensa populata de animale-mutant. Va fi lansat anul acesta. Citeste articolul mai departe pe computergames.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Square Enix ne-a oferit cateva detalii despre update-ul 1.2.0 pentru Final Fantasy XV printr-un trailer din care aflam ca jocul va primi conținut nou pentru expansion-ul multiplayer, Comrades. Update-ul va aduce in joc noi personaje, costumații, arme, vraji, atacuri și va fi lansat din 6 martie. …

- Iron Galaxy a prezentat un nou trailer pentru Extinction care atrage atenția ca jocul nu include microtranzacții. In trailer vedem cateva zone principale din Extinction și vedem in acțiune sistemul de lupta bazat pe abilitați: Extinction va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 10 aprilie. The…

- Zvonul anterior, cum ca de Blob ar ajunge pe Switch s-a adeverit, THQ Nordic confirmand de curand platformer-ul pentru consola Nintendo. Eroul nostru se va bate in Chroma City cu I.N.K.T. Corporation, aflata sub conducerea lui Comrade Black, pe Nintendo Switch. Jocul include mod multiplayer…

- Capcom anunța anul trecut Devil May Cry HD Collection, dar doar astazi vedem primul trailer. Numele colecției este sugestiv, dat fiind ca toate cele trei jocuri, primele din serie, vor rula la 1080p și 60fps, cu versiunea PC suportand 4K. Lansarea, inclusiv pe PlayStation 4 și Xbox One, va avea loc…

- Blizzard anunța ca Overwatch va fi disponibil gratuit intre 16 și 19 februarie pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Intregul conținut va fi prezent, insemnand cei 26 eroi, 16 harți și multiplele moduri de joc, printre care și Competitive. Daca veți cumpara jocul in acest timp, progresul va fi pastrat.…

- Ubisoft și IGN prezinta un gameplay trailer, disponibil in 4K, in care sunt prezentate mai multe metode a ataca același avampost al inamicilor din Far Cry 5. Ca și precedentele doua titluri, Far Cry 5 va permite jucatorilor o multitudine de soluții pentru diversele probleme intampinate in…

- Vanzarile totale in format digital și retail pentru Monster Hunter: World au depașit 6 milioane de unitați și a batut recordul de cel mai rapid vandut titlu Capcom. 1.591.356 unitați, din cele 6 milioane, sunt vanzari retail pentru PlayStation 4 in Japonia, iar in Marea Britanie jocul e pe…

- Over the Moon Games prezinta un nou gameplay trailer pentru The Fall Part 2: Unbound, continuarea titlului indie action adventure cu elemente sidescrolling shooter și puzzle din 2014. The Fall Part 2: Unbound va fi lansat pe 13 februarie pentru PC, PlayStation 4, Xbox One și Switch. The post Nou trailer…

- Cu Olimpiada de Iarna urmand sa inceapa peste doar zile, Ubisoft ne aduce aminte ca expansiunea Road to the Olympics pentru Steep este singura șansa de a trai experiența jocurilor din acest an. Steep, precum și Road to the Olympics, au prețul injumatațit pe PC (Steam și Uplay), PlayStation…

- Ubisoft prezinta un trailer cinematic pentru evenimentul Outbreak, care urmeaza sa fie activ in Rainbow Six Siege intre 6 martie și 3 aprilie. Outbreak va aduce primul mod de joc cooperativ vs. AI, in care 3 jucatori trebuie sa parcurga 3 harți unice, mai mari și elaborate decat cele PvP,…

- Namco Bandai prezinta astazi un nou trailer, in rezoluție 4K, pentru One Piece: World Seeker, aflat in dezvoltare pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. One Piece: World Seeker este open world action RPG, cel mai ambițios din seria atat de iubita in Asia, dar respectata și in Vest. Daca sunteți interesați…

- Sega a publicat un nou trailer pentru Valkyria Chronicles 4 in care aflam despre prologul care pornește povestea din joc: Valkyria Chronicles 4 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in 2018 in Statele Unite și Europa. The post Trailer nou pentru Valkyria Chronicles 4 appeared first on ComputerGames.ro…

- Deep Silver va lansa Kingdom Come: Deliverance pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 13 februarie, dar pana atunci sa vedem cel mai nou clip cu secvențe de gameplay, intitulat “A Blacksmith’s Tale”: The post Cel mai nou trailer cu secvențe de gameplay din Kingdom Come: Deliverance appeared first on ComputerGames.ro…

- va lansa Dynasty Warriors 9 pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 13 februarie in Statele Unite și Europa. Iata trailer-ul introductiv: The post Trailer introductiv pentru Dynasty Warriors 9 appeared first on ComputerGames.ro .

- Monster Hunter: World pentru PlayStation 4 a fost vandut in 1.350.412 milioane de exemplare, in format retail, in primele 3 zile de la lansare in Japonia, acest lucru devenind un record. Inca nu se cunosc exact cifra vanzarilor in format digital, dar se estimeaza ca vanzarile totale depașesc 2 milioane…

- Dontnod Entertainment prezinta un nou trailer dedicat lui Vampyr, titlu third person RPG cu accent pe modelarea narativei prin acțiunilor jucatorului, precum in Life is Strange. Vampyr va fi lansat pe PC, PlayStation 4 și Xbox One in aceasta primavara, iar precomenzile sunt deschise pe Steam. The post…

- Bandai Namco dezvaluie un nou trailer pentru Code Vein, Dark Souls-like cu influențe manga, din acest an pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Ca și in Dark Souls (2 și 3), jucatorii vor avea o mica baza de operațiuni, unde NPC aliate se vor gasi. Videoclipul, deși narat in japoneza, ne arata…

- Dontnod Entertainment prezinta un nou gameplay trailer dedicat lui Vampyr, third person RPG cu accent pus pe implicarea jucatorului in narativa care va fi disponibil incepand cu aceasta primavara pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Vampyr va spune povestea doctorului Reid, care se intoarce in…

- Koei Tecmo va lansa Attack on Titan 2 pe 20 martie pentru PC, PlayStation 4, Xbox One și Switch, iar astazi primim un nou trailer. Vedem ce activitați sunt disponibile intre misiuni, printre care se numara discuțiile cu coechipierii, personalizarea personajului, cercetarea inamicilor, recuzitarea echipamentului…

- Capcom va lansa maine Monster Hunter: World pe PlayStation 4 și Xbox One, in timp ce versiunea PC va veni doar in toamna. Cu aceasta ocazie, studioul incepe o serie de videoclipuri in care principalii producatori discuta despre viziunea, munca lor și precedentele jocuri din serie. The post Monster Hunter:…

- Metal Gear Survive a primit de la Konami un nou trailer in care vedem cum funcționeaza co-op-ul și de ce este necesar acesta impotriva Wanderers: Metal Gear Survive va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One in Statele Unite din 20 februarie și in Europa din 22 februarie. Un beta a avut loc pe [...] The…

- Fortnite a fost descarcat de 40 de milioane de ori pe toate cele 3 platforme disponibile (PlayStation 4, PC și Xbox One) a dezvaluit Epic Games. Pana luna trecuta Fortnite a fost descarcat de 30 de milioane de ori, ceea ce inseamna ca in numai o luna au avut loc 10 milioane de descarcari.…

- Ubisoft a publicat un nou trailer pentru Far Cry 5 din care ne facem o idee despre creaturile și personajele din joc: Far Cry 5 va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 27 martie. The post Far Cry 5 primește un nou trailer appeared first on ComputerGames.ro .

- First-person puzzler-ul Q.U.B.E. 2 a primit de la Toxic Games un nou trailer cu secvențe de gameplay in care se confirma și ca sequel-ul va sosi pe PlayStation 4, PC via Steam și Xbox One in primul sfert al acestui an. In trailer o vedem pe Amelia Cross cum se trezește pe o planeta misterioasa…

- THQ Nordic anunța ca data de lansare pe PlayStation 4 și Xbox One pentru platformer-ul Rad Rodgers este: 21 februarie. Jocul este disponibil pe PC unde va primi un update in aceeași zi cu lansarea pe console. Update-ul va aduce și pe PC conținutul nou de pe console precum leaderboards, noi…

- Team17 a publicat trailer-ul oficial de lansare pentru versiunea de Switch a The Escapists 2. Jocul poate fi descarcat acum via Nintendo Store. The Escapists 2 este disponibil și pe PlayStation 4, PC și Xbox One. The post Trailer oficial de lansare pentru The Escapists 2 pentru Switch appeared first…

- Activision a publicat un nou trailer pentru DLC-ul cu Nazi Zombies pentru Call of Duty: WW2, care este intitulat “The Darkest Shore”. In DLC jucatorii vor lupta cu zombie pe o insula inecata in ceața și pazita de Luftwaffe și Kriegsmarine din nordul Germaniei. The Darkest…

- Battalion 1944 va intra in Steam Early Access din 1 februarie, au anunțat Bulkhead Interactive și Square Enix Collective. Acest shooter cu tema World War II va primi și un beta din 19 ianuarie și se va incheia pe 21 ianuarie, iar cei care vor sa ajute financiar Battalion 1944 pe Kickstarter…

- THQ Nordic a anunțat ca The Raven Remastered – versiunea remasterata pentru jocul clasic The Raven: Legacy of a Master Thief dezvoltat de KING Art, va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 13 martie. The Raven Remastered va primi o varietate de imbunatațiri precum animații refacute, efecte noi de…

- THQ Nordic a stabilit data de lansare pe PlayStation 4 și Xbox One pentru de Blob 2: 27 februarie. Remasterizat pentru PC, anul trecut, in de Blob 2 eroul se intoarce la lupta cu Comrade Black care a inceput sa declare razboi impotriva lucrurilor colorate. de Blob trebuie sa aduca din nou…

- MX vs. ATV All Out va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 27 martie, a anunțat THQ Nordic. Cei care pre-comanda jocul vor primi “Champion’s Pass” care include acces la echipament, piese, vehicule și upgrade-uri pentru acestea, estimate la 100.000 Moto Coins. Pre-comenzile pentru versiunea digitala…

- Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata trailer-ul cinematic de lansare: The post Trailer introductiv pentru Dragon Ball FighterZ appeared first on ComputerGames.ro…

- THQ Nordic a publicat noi secvențe de gameplay din Darksiders 3 in care o vedem in acțiune pe Fury in lupta impotriva unei Lava Brute: Darksiders 3 va sosi in 2018 pe PC, Xbox One și PlayStation 4. The post Secvențe noi de gameplay din Darksiders 3 appeared first on ComputerGames.ro .

- Layers of Fear: Legacy este un psychological horror game pentru Nintendo Switch, dezvoltat de Bloober Team, care va fi lansat in primul sfert al anului 2018. Lansarea va debuta odata cu Inheritance DLC și va avea suport HD, touchscreen și motion controls. Layers of Fear este disponibil acum pe Xbox…

- Koei Tecmo a publicat un set de trailere pentru Dynasty Warriors 9 in care vedem in acțiune personajele: Guo Jia, Wang Yi, Sun Ce, Sun Quan, Zhang Fei, Guan Suo și Diaochan. Dynasty Warriors 9 va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 13 februarie in Statele Unite și Europa. The post Trailere noi…

- Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata cel mai nou trailer in care il vedem pe Gohan (Adult) in acțiune: The post Gohan (Adult) in acțiune in cel mai…

- Maximum Games și Galaxy Games prezinta un nou trailer dedicat lui Extinction, titlu de acțiune unde gamerii vor infrunta monștri giganți și acoliții lor, in care tehnicile de parkour și tactica vor fi vitale. In acest sens, videoclipul explica abilitațile personajului principal și tacticile…

- THQ Nordic și IGN prezinta secvențe de gameplay din Darksiders 3, Action RPG aflat in dezvoltare pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. Ca și mult iubitele sale predecesoare, Darksiders 3 va pune gamerii impotriva unor inamici cataclismici, in acest caz Cele Șapte Pacate Mortale. Acțiunea furibunda va…

- Telltale Games a anunțat ca ultimul episod din sezonul 2 pentru Minecraft Story Mode se intituleaza Above and Beyond și va fi lansat de maine, 19 decembrie. In Above and Beyond, orașul lui Jessie, Beacontown, a fost preluat de Admin pe care trebuie sa-l distruga, dar trebuie mai intai…

- Ubisoft a publicat un nou trailer pentru open world-ul de acțiune, Far Cry 5, de data asta axandu-se pe mișcarea The Resistance impotriva Father și a acoliților sai: Far Cry 5 va sosi pe Xbox One, PlayStation 4 și PC din 27 martie 2018. The post A sosit cel mai nou trailer pentru Far Cry 5 appeared…

- Square Enix a publicat online trailer-ul prezetat la Jump Festa 2018 pentru Dissidia Final Fantasy NT: Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Trailer-ul Dissidia Final Fantasy NT prezentat la Jump Fiesta 2018 appeared first on ComputerGames.ro…

- Bungie a admis oficial ca „a facut unele greșeli” cu privire la conținutul suplimentar din Destiny 2, in special cel din DLC-ul Curse of Osiris. Studioul dorește sa repare situația, deblocand majoritatea conținutului din Curse of Osiris pentru pentru toți posesorii jocului. The Prestige…

- Saber Interactive anunța jocul video oficial World War Z, care va fi lansat „in scurt timp” pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. World War Z va fi un shooter 4-player co-op, in care jucatorii vor trebui sa omoare zombies in timp ce incearca sa ajunga in zone sigure, similar cu Left 4 Dead. Videoclipul…

- Anterior va prezentam un scurt teaser pentru “Hell is Empty,” – cel de-al 3-lea și ultimul episod al Life is Strange: Before the Storm, iar acum putem vedea trailer-ul complet: Square Enix va lansa Life is Strange: Before the Storm – Hell is Empty pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 20 decembrie. The…

- “Scribblenauts Showdown” este menționat de Taiwan Game Software Rating Information Board pentru PlayStation 4, Xbox One și Switch. Mențiunea include și imaginea de deasupra insoțita de precizarea ca Warner Bros. Interactive Entertainment va fi distribuitorul, iar 5th Cell este trecut…

- Bandai Namco a publicat un nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ in care il vedem in acțiune pe Gohan (Adult): Dragon Ball FighterZ va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Gohan (Adult) apare in cel mai nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ appeared…

- Un numar de gameri abonați la newletters EA pretind ca au fost informați prin email ca A Way Out, jocul 2-player co-op prezentat de studioul Hazelight la E3 2017, va fi lansat doar in 2019. Vestea buna este ca timeline-ul oferit in emails anunța ca un nou videoclip, cu scopul prezentarii celor…

- Ubisoft a postat un nou trailer dedicat celui mai nou update pentru Tom Clancy’s The Division in care vedem noi zone din Resistance – una in zona de lupta, numita West Side Pier (care poate fi jucata in Skirmish și mod Resistance), iar cealalta este o noua zona sociala intitulata Camp…

- Koei Tecmo a publicat un nou trailer și informații despre Attack on Titan 2. Jocul va include un nou Buddy Actions prin care personajul principal primește suport de la alți membri ai echipei prin opțiuni de rescue și recovery, iar cu o abilitate intitulata Titan Transformation unul din membrii…

- Ukuza, Macrales Studio și Shibuya Productions au prezentat un scurt teaser-trailer cu secvențe de gameplay din Epic Loon – un platformer pentru 4 jucatori: Epic Loon va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC in primul sfert al anului 2018. The post Teaser-trailer de gameplay pentru Epic Loon appeared…