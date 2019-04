Traieste Smart – evenimentul care te ajuta sa fii in forma vara asta

Stiri pe aceeasi tema

Tanara din Campia Turzii, Ramona Deac, inca mai spera ca va reuși, cu sprijinul oamenilor de bine din zona Turzii și nu numai, ca auda ganguritul propriului copil, dupa ce in 20 de ani, din cei 30 pe...

Planul de Mobilitate Urbana al municipiului Turda, cu ajutorul caruia s-a reușit semnarea unui important contract cu finanțare europeana, prin intermediul caruia se vor asfalta toate arterele...

- In Romania exista și oameni care, cu discreție și multa daruire, pun umarul la dezvoltarea unor programe cu impact social. Dupa o zi de lucru, in loc sa mearga acasa sau in oraș sa se relaxeze, ei muncesc pentru o cauza nobila.

- Apa calda face minuni: Ce spune un specialist despre metoda care poate scapa de obezitate / Jumatate dintre adulții din țara noastra sunt supraponderali sau obezi, potrivit statisticilor. Cei mai mulți ajung în aceasta stare din cauza alimentației nesanatoase, bogate în grasimi și lipsei…

- Tanarul de 200 de kilograme, care a fost refuzat la internare de medici și nu a fost operat, a murit dupa ce marți, 22 ianuarie, a fost dus la spital. Știri de Cluj a atras atenția asupra cazului, iar autoritațile s-au sesizat.”Din pacate, viața ne ofera și momente mai puțin dorite, punandu-ne in fața…

- Vești bune, la inceput de an, pentru acționarii de la Alro Slatina. Societatea a inceput sa distribuie o parte din dividendele aferente anului financiar 2018. Depozitarul Central informeaza investitorii ca, la data de 18.01.2019, a inceput sa distribuie dividendele pentru acțiunile Alro Slatina. Este…

- Tehnologia moderna si o aplicatie dezvoltata de o echipa de oameni de stiinta din Cehia ii ajuta pe pacientii ramasi fara laringe in urma unor probleme de sanatate, precum cancerul, sa-si poata face auzita in continuare propria voce. Cu un an in urma, Vlastimil Gular se pregatea pentru…