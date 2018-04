Stiri pe aceeasi tema

- Situație absolut penibila in Guvern. Ministerul de Finanțe a publicat un Ordin in Monitorul Oficial in care sunt enumerate instituțiile publice care au cerut și vor primi bani de salarii inainte de Paști, bani care vor fi platiți pe 5 aprilie. Printre ministerele enumerate apare, surprinzator, Ministerul…

- Etapa a XXVIII-a a ligii secunde de fotbal programeaza incepand de astazi, 8 partide extrem de interesante, atat pentru lupta la promovare, cat și pentru salvarea de la retrogradare. Dupa 3 eșecuri consecutive suferite in deplasare, Pandurii spera sa-și mențina invincibilitatea de pe teren…

- Cat primești de la stat, atat trebuie sa muncești! Acesta va fi principiul dupa care familiile care primesc venitul minim garantat vor fi obligate de a presta lunar, la solicitarea primariei, acțiuni sau lucrari de interes local. Munca va fi platita la nivelul salariului minim brut, adica aproximativ…

- "Daca se continua de o maniera nesustenabila in ceea ce priveste raportul cerere - oferta se poate ajunge, nu la o situatie ca in 2008, dar la o situatie care sa necesite apoi niste ajustari, niste corectii economice foarte dureroase si care pot fi distribuite in raport cu orientarea politica a celor…

- Peste 250.000 de romani primesc ajutor social. Sunt oameni care nu au carte, nu au muncit nici macar o ora in viata lor si unii nici nu vor sa o faca. Situația s-ar putea schimba, insa, in urma unui proiect de act normativ pus in dezbatere la Senat. Potrivit acestuia, cei care beneficiaza de ajutor…

- Medicamentele s-ar putea ieftini din nou. Vestea este una minunata pentru paciența, insa acest lucru ar putea face ca din farmacii sa dispara 120 de tratamente ieftine.Producatorii ameninta ca nu le vor mai face, pentru ca nu isi vor acoperi costurile. Iar pentru 24 dintre acestea nici nu…

- Traficul pe Autostrada A2 este blocat complet, vineri dmineata. Un TIR s-a rasturnat ca urmare a caderii masive de zapada.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: a – Autostrazi cu circulatia…

- Ultimele 24 de ore nu au fost unele usoare pentru Directoratul Complexului Energetic Oltenia in frunte cu Sorin Boza. Cel putin in patru subunitati au fost inregistrate proteste. Este vorba de Cariera Lupoaia unde minerii au intrerupt complet lucrul. Alaturi de minerii de la Lupoaia au protestat ieri…

- Beneficiarii de ajutor social și sprijin financiar pentru perioada rece a anului vor primi alocații majorate din data de 1 aprilie.Acest lucru a fost posibil dupa ce venitul lunar minim garantat a crescut de la 961 de lei pana la 1025 de lei.

- Secretarii de stat Doru Vișan și Andrei Maioreanu sunt așteptați vineriin județul Gorj, mai exact la Motru, acolo unde va avea loc o intalnire de lucru la care au fost invitați sa participe primari, dar și reprezentanți ai Complexului Energetic Oltenia. La discuții vor lua parte și parlamentarii PSD…

- Social-democrații au primit directive clare: sa iși intareasca filialele din teritoriu, dar in special organizațiile de femei și tineret. La Organizația PSD de la Motru, de exemplu este nevoie de o reimprospatare a membrilor de partid, dupa cum afirma președintele Cosmin Morega. Consțienți de faptul…

- Angajații Casei de Pensii Brașov au ramas cu gurile cascate cand un pensionar și-a cerut drepturile banești pentru propria moarte. Barbatul s-a prezentat la ghișeul instituției și a solicitat ca ajutorul de inmormantare sa-i fie inmanat inainte de a muri. Omul a explicat ca a muncit ani buni pentru…

- Situatie critica pe drumurile din Arges, anunta Politia Romana! Astfel, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza in municipiul Pitesti si pe arterele din judetul Arges (in ...

- Antrenorul portughez Jose Mourinho a afirmat, dupa eliminarea echipei sale, Manchester United, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, de catre formatia spaniola FC Sevilla, ca "nu este o situatie noua" pentru gruparea engleza, care a mai trecut prin astfel de momente dificile."Este o…

- Au fost rugati cu un loc de munca, dar l-au refuzat. S-a intamplat in mai multe localitati din judetul Gorj, unde o firma de prospectiuni a cautat forta de munca. Intr-o singura comuna, societatea a facut o oferta de cat...

- In Campionatul Primariilor din Gorj au avut loc, weekendul trecut, jocurile etapei a XVIII-a. Runda a fost deschisa inca de vineri seara, cu jocul restant dintre liderul Targu Carbunești și locul 3, Motru. A fost un meci extrem de spectaculos, cu ocazii și goluri multe, meci pe care baieții…

- Comitetul Executiv al PSD a validat toate candidaturile pentru functiile de conducere din partid. Liviu Dragnea a declarat ca le-a propus colegilor sa aprobe și dosarele care nu indeplineau toate condițiile. Este vorba de cei patru andidati care s-au plans ca li s-au pus bete in roate pentru…

- Comuna botosaneana Concesti este o exceptie la capitolul asistati social: 70 de persoane fac munca in folosul comunitatii, fara sa comenteze, pentru ca altfel isi pierd ajutorul social.

- RAI Sport susține ca decesul capitanului Fiorentinei nu ar fi consecința unui stop cardiac. ”Dupa poziția in care a fost gasit corpul fara viața, moartea ar fi putut fi cauzata de o problema la creier”. Stop-cardiorespirator in somn la doar 31 de ani? Conform specialiștilor in medicina, un…

- Intreprinderea Municipala „Apa-Canal Chisinau” se afla intr-o situatie de blocaj, care urmeaza sa fie depasita. Declaratia ii apartine directorului institutiei, Veronica Herta, si a fost facuta in cadrul unei emisiuni la postul de radio Sputnik Moldova. Potrivit ei, situatia creata este cauzata de…

- Numarul accidentelor rutiere provocate de soferi bauti la volan a crescut in ultimii patru ani. In 2017, au fost inregistrate 247 de accidente rutiere grave pe fondul consumului de alcool, in urma carora au fost 63 de decese, iar alte 249 de persoane au fost ranite grav.La nivel national,…

- O tanara de 19 ani din Motru a sunat miercuri la 112 pentru a sesiza ca ea și o femeie de 66 de ani au fost agresate in scara unui bloc. "La fata locului s-a deplasat o echipa operativa care a constatat ca un tanar de 22 de a...

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,09%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citeste si: Intalnire de GRAD ZERO in biroul lui Liviu Dragnea:…

- Un grup de parlamentari a inițiat un proiect legislativ care prevede ca venitul minim garantat sa poata fi cumulat din munca sezoniera și ajutorul social, niciuna dintre acestea sa nu o excluda pe cealalta. In prezent, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevede ca persoanele care beneficiaza…

- Federatia Internationala de Sah (FIDE) a anuntat ca nu poate face operatiuni financiare deoarece banca elvetiana UBS a decis sa ii inchida conturile, ca urmare a prezentei timp de mai mult de doi ani a numelui presedintelui forului, Kirsan Ilyumzhinov, pe o lista a autoritatilor americane cu persoane…

- Mijlocasul Alexandru Cretu a semnat, marti, un contract cu NK Maribor, campioana Sloveniei si liderul la zi al campionatului, care l-a transferat de la formatia Olimpija Ljubljana, a anuntat site-ul gruparii slovene. In varsta de 25 de ani, Cretu s-a inteles cu Maribor pentru un contract…

- PSD Gorj a decis ca sedintele de Comitet Executiv sa fie tinute in teritoriu, o data pe luna. „Intentionam ca prima sedinta sa o tinem la Motru. Este modelul de la Bucuresti si cred ca va da rezultate si la noi", a spus presedintele...

- Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza un loc de munca, conform Mediafax.ro.

- Situatie halucinanta la Spitalul de Arsuri din Capitala! Medicul Camelia Roiu acuza ca, recent, a descoperit ca nu i-au fost platite asigurarile la Casa de Sanatate si Casa de Pensii. ,,Din declarațiile actualei directiuni, am ințeles ca acești bani au fost ...

- In prezent legea prevede ca "persoanele apte de munca, ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- 50 de brasoveni care isi vor incarca maine cardurile de calatorie pe liniile RATBV vor primi intrari gratuite la Zoo Brasov. 50 de persoane se vor putea bucura in fiecare luna gratuit de imaginile si atmosfera Gradinii Zoologice Brasov. Acest lucru este posibil dupa ce RATBV SA si Gradina…

- Prim ministrul Viorica Dancila renunta la paginile de Facebook. Ea avea doua pagini, una in calitate de persoana privata si in inca una dedicata activitatii sale politice. Paginile de Facebook ale...

- Stanescu Strugurel este din Pașcani, are 47 de ani și o familie numeroasa: 10 copii. Barbatul se plange ca ajutorul social de aproape 4.000 de lei pe luna, constand in alimente și bani, nu-i ajunge.

- Este alerta la Motru dupa ce un copil de patru ani a murit, in aceasta dimineata la spitalul din localitate, fiind suspect de meningita. Parinții l-au adus pe micuț in stare grava la spital plin de pete violacee pe corp. La scurt timp insa, copilul a intrat in stop cardio-respirator și nu a mai putut…

- Un tren marfar incarcat cu motorina a deraiat. Trei vagoane au iesit de pe sine, iar un al patrulea s-a rasturnat intr-o rapa. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Iar pompierii ajunsi la...

- Aseara, la ora 21.40, politistii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe strada Granicerilor din municipiu s-a produs un accident rutier soldat cu mai multe victime. Un tanar de 21 ani, din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul directiei de mers intr-o…

- PSD are ca obiective pentru 2020 recastigarea primariilor Targu Jiu si Motru, a spus presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu. Cel mai probabil, in campaniile electorale din urmatorii doi ani, presedintele filialei Gor...

- Constantin (Coco) Paun a fost trimis in judecata, la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, pentru un episod violent in care a fost implicat in toamna lui 2016. La acel moment, un barbat in varsta de 48 de ani a fost batut de interlop, in plina strada, și a avut nevoie de 30 de zile de…

- De luni bune batrana din comuna Turburea isi duce traiul in gara. Traiește cu gandul ca intr-o buna zi o sa ajunga la Manastirea Curtea de Arges. Polițistii de la Transporturi impreuna cu politia locala au incercat de mai multe ori sa-i ofere o mana de ajutor, insa femeia a refuzat de fiecare…

- Situație incredibila la Alimpești: in timp ce administrația locala toaca, anual, sume exagerate pentru bunuri și servicii, execuția bugetara, așa zis detaliata, relevand unele cheltuieli confuze, nu a alocat nici macar un leu pentru renovarea și consolidarea imobilului in care funcționeaza…

- Oana Roman sustine ca Liviu Varciu s-a schimbat in bine dupa ce a devenit tata pentru a doua oara si ca a devenit mai responsabil. Artistul are o fetita cu Anda Calin. Micuta a venit pe lume anul trecut, in septembrie. „Nu l-as fi vazut niciodata sa devina asa de repede un tata atat de grijuliu. Este…

- Anul 2018 vine cu pace in Consiliul Local din Motru. Cel putin bugetul pentru acest an va trece in unanimitate. Este promisiunea viceprimarului Cosmin Morega. Social-democratul a mai solicitat ca toate sedintele de Consiliu Local sa fie t...

- Pe intreg an 2017, inmatricularile de autoturisme noi la nivelul UE reprezinta un volum total de 15.137.732 unitati. Aceasta semnifica o crestere de +3.4% comparativ cu 2016. In decembrie 2017 au fost inregistrate cresteri importante de volume…

- Hai la munca sa muncim…da Doamne sa nu gasim! LENESI…O firma din Brasov a incercat sa recruteze asistati social din Barlad, solicitand primarului Dumitru Boros sa ii faciliteze o intalnire cu oamenii buni de munca, intre 18 si 50 de ani. Reprezentantul firmei SC Moveos SRL Brasov, Olaru Ioan, a prezentat…

- Rasturnare de situatie! Daca PSD anunta ca in cadrul CEXului de astazi vor iesi cu noua propunere de premier, iata ca liderul ALDE da toate calculele social-democratilor peste cap. Surse au declarat pentru Romania TV ca seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu a solicitat o sedinta a coalitiei pentru…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Ajutorul de deces se va majora cu pana la 1000 de lei. Astfel, pentru decesul asiguraților, se vor acorda 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda suma de 2.081 de lei., comparativ cu 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui…

- Ieri dimineata, primarul municipiului Targoviste a verificat starea parcului de utilaje pregatit pentru interventii la deszapezire. Alaturi de Cristian Stan au fost viceprimarul Catalin Radulescu si Danut Badea, directorul Directiei de Salubritate, care este operatorul Primariei Targoviste in astfel…