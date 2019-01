Gheorghita Bucovineanu este unul dintre cei 150 de localnici din Botesti care lucreaza pentru suedezi. Cu banii castigati, in timp a reusit sa renoveze casa batraneasca. Reprezentantii companiei din Suedia sunt multumiti de munca romanilor si vin in fiecare an in zona Moldovei, pentru a recruta oameni. Singurele conditii cerute sunt cunoasterea limbii engleze si dorinta de a lucra.