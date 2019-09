Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarea perioada am putea sa circulam liber și fara a pierde nervii in ambuteiajul de pe strada Alecu Russo din sectorul Ciocana al Capitalei. Astazi, pe aceasta strada, polițiștii de patrulare au experimentat circulația pe o banda reversibila.

- Dupa ce in presa au aparut fotografii cu alimentele alterate, care ar fi fost distribuite la gradinita numarul 177 din sectorul Ciocana al Capitalei, specialistii in domeniu au inspectat alte doua institutii prescolare.

- Dupa ce Ruslan Codreanu a venit cu unele precizari privind demisia fostei directoare a gradiniței nr.177 din sectorul Ciocana, consilierul lui Igor Dodon, Ion Chicu, a venit cu o replica privind declaratiile fostului primar interimar al Capitalei.

- Fosta directoare a gradiniței numarul 177, din sectorul Ciocana al Capitalei, care s-a plans la Președinție ca micutii de la acea institutie ar fi hraniți cu alimente alterate, a fost demisa din funcție din cauza adresarilor parinților pentru ca tolera maltratarea copiilor

- Vremea in București, joi, 4 iulie va fi una deosebit de greu de capricioasa. Canicula va fi greu de suportat, dar maximele zilei vor fi de 28 de grade Celsius. Mai mult, meteorologii susțin ca in aceasta zi vor fi furtuni și ploi in Capitala.

- Vremea in București duminica, 30 iunie va fi una mult mai placuta. Dupa cateva zile temperaturi caniculare, aversele sunt din nou așteptate in Capitala. Mai mult, termometrele vor indica maxim 28 de grade.

- Vremea in București sambata, 29 iunie va fi una mult mai placuta. Dupa cateva zile temperaturi caniculare, aversele sunt din nou așteptate in Capitala. Mai mult, termometrele vor indica maxim 25 de grade.

- Un barbat, in varsta de 64 ani a decedat dupa un stop cardiac pe santierul unde muncea. Incidentul a avut loc in sectorul Ciocana al Capitalei in jurul orei 15.30.Potrivit oamenilor legii, din cauza caldurii insuportabile barbatului i s-ar fi facut rau.