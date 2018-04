Traian Ungureanu il face de ras pe Traian Basescu

Stiri pe aceeasi tema

- Conform studiului efectuat pe un esantion de 2.026 de germani adulti, intre 23 si 26 martie, de YouGov pentru dpa, 38% dintre subiectii intervievati considera ca acest risc este mare si chiar foarte mare, cu 12% mai mult, ca o persoana tanara sa fie injunghiata. Alti 34% cred ca riscul de atac cu cutit…

- Dupa „intrevederea istorica” a unui ministru ghanez cu ministrul Educatiei din Romania, iata ca tocmai ce se scrie o noua fila a „legaturilor traditionale” dintre cele doua tari. Este vorba despre anuntarea unei viitoare vizite in Ghana a unei delegatii de oameni de afaceri romani pe care, cruda ironie…

- Adrian Marciuc, vicepresedintele Federatiei Univers, a spus intr-un interviu la Tele 3 ca protestele care au fost saptamana trecuta in unele cariere miniere au avut in spate oameni din afara companiei, care au urmarit destabil...

- Regulamentul de interacțiune dintre Serviciul național unic pentru apelurile de urgența 112 și serviciile specializate de urgența a fost aprobat în cadrul unei ședințe a Comitetului coordonator interdepartamental. Totodata a fost aprobat și Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea…

- Ziua in care aniversam 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania a fost marcata la Parlament de o sedinta solemna, care a adus impreuna mai multi inalti demnitari romani si din Republica Moldova. De la tribuna Parlamentului s-au sustinut mai multe discursuri, care s-au adaugat mesajului transmis…

- Iata ca in timp ce spaima fata de „fantoma” statului paralel paleste pe zi ce trece, tot mai multi politicieni si chiar membri ai structurilor informative din sistem cer cu tot mai multa insistenta dezvaluirea abuzurilor la care s-au dedat parte din liderii institutiilor de forta. Iar cel mai graitor…

- De la Bruxelles, unde a mers la lucrarile Consiliului European, presedintele a facut referire – in fata presei, raspunzand unei intreberi – la subiectul legilor Justitiei, despre care multi stiu ca au trecut de Camera si urmeaza sa fie dezbatute si supuse votului si in Senat. Referitor la chestiunea…

- Concursul se va desfasura pe trei sectiuni, Povesti din lumea necuvantatoarelor, destinat elevilor din clasa pregatitoare si din clasa I, Povesti de suflet, sectiune la care vor concura elevii claselor II-IV, si Povesti fantastice, pentru clasele V-VIII. Pentru a participa la competitie, cadrele didactice…

- Un nou dosar disjuns din cel al DNA, in care presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat in anul 2016 definitiv la inchisoare cu suspendare, pentru fraudarea Referendumului din 2012 privind suspendarea fostului presedinte Traian Basescu, a ajuns pe masa instantei de judecata.

- Socati dupa ce Cambridge Analitica, o firma de comunicare strategica, a folosit fara consimtamant datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook pentru a elabora un soft de influentare a alegerilor, internautii au inceput o miscare de suprimare a conturilor lor pe gigantul social media. Brian Acton,…

- Guvernatorul statului Mississippi a semnat cea mai dura lege anti-avort din Statele Unite: avortul este interzis dupa 15 saptamani de sarcina, indiferent daca este vorba despre viol sau incest. Singura exceptie este permisa daca viata mamei e in pericol. Guvernatorul republican Phil Bryant a spus ca…

- Format din romane destinate celor de 15-25 de ani, foarte in voga in Hexagon, acest gen a devenit de la un segment nisa, al doilea cel mai bine vandut, dupa literatura generala, si este considerat de editori un fenomen care ar putea salva o piata a cartii in scadere. Stilul Young Adult reprezinta 40%…

- In plina dificultate cu interminabilele negocieri cu UE privind iesirea Regatului din blocul comunitar, premierul britanic Theresa May iese, cel putin pentru moment, intarita din criza diplomatica cu Rusia pe care a desemnat-o responsabila de otravirea agentului dublu Serghei Skripal pe sol britanic.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este atacat virulent din PSD, dupa ce le-a spus liberalilor sa ia parul și sa dea in cei de la PSD. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu il ironizeaza pe Ludovic Orban, despre care arata ca s-a intors in epoca de piatra.Citește și: Mutare SURPRIZA in presa: Dan Tapalaga…

- Dupa o lunga perioada in care nu a mai aparut in spatiul public cu declaratii ce tin de sfera politica, Crin Antonescu a ales sa faca unele lamuriri ce considera ca tin de “istoria politica” a Romaniei. Intrebat fiind in legatura cu afirmatiile lui Liviu Dragnea, cum ca primul guvern Ponta ar fi fost…

- Se poate spune ca Sorin Blejnar a obtinut o prima veste buna din instanta, avand in vedere decizia dispusa – pe fond – de instanta, in dosarul “Motorina”, cum este cunoscut opiniei publice. Concret, fostul sef al Fiscului a fost achitat, in prima instanta, anunta Antena3. Cum decizia nu este, insa,…

- Desi multi ar fi crezut ca o asteapta o infruntare lejera, Halep nu a avut deloc o misiune usoara in meciul contra americancei Caroline Dolehide, a doua infruntare pe care a disputat-o la actuala editie a turneului Indian Wells. Desi fanii au avut emotii, vazand ca a inceput surprinzator de slab meciul…

- Romanca aflata pe locul 35 in ierarhia mondiala a pierdut meciul din turul secund al turneului american. Cirstea a avut ca adversara o jucatoare cu mult mai experimentata decat ea, pe fostul numar 1 mondial, Venus Williams, a 8 -a favorita la castigarea actualei editii a competitiei de la Indian Wells.…

- Pana sa afle daca va fi validata candidatura sa la functia de presedinte executiv al PSD-ului, Nicolae Banicioiu a venit, vineri dimineata la sedinta conducerii partidului, in care se analizeaza dosarele aspirantilor la functiile de la varful formatiunii social-democrate. Raspunzand unor intrebari,…

- A fost forfota pe o strada din orasul de pe Bega. Autoritatile timisorene au fost alertate cu privire la prezenta unui obiect abandonat, in speta a unui geamantan. In prima faza, s-a dispus oprirea circulatiei in zona – atat a pietonilor, cat si a masinilor. Zona a fost izolata de politisti, in asteptarea…

- La o saptamana de cand Laura Codruta Kovesi prezentase raportul de activitate a DNA-ului pe anul trecut, procurorul general Augustin Lazar a trecut in revista principalele realizari ale Ministerului Public, din 2017. Incepand prin a spune ca in decursul anului trecut procurorii au avut de solutionat…

- Liviu Dragnea calca pe urmele lui Traian Basescu, ramas celebru cu formula ”nu stiu daca-i bine domnu chestor” lansata in contextul referendumului de demitere din 2012. Prezent la bilantul DNA prezentat ieri, presedintele Klaus Iohannis a trecut cu arme si bagaje de partea Laurei Codruta Kovesi si a…

- Soc pe scena politica romaneasca! Dreapta va fi faramitata din nou, printr-o miscare de ultima ora a unora dintre vechii lideri ai Partidului Democrat Liberal, in frunte cu Adriean Videanu, Emil Boc si Anca Boagiu de a reinfiinta PDL-ul portocaliu! Iar fosta formatiune de suflet a lui Traian Basescu…

- Pe DN 1, între Cluj-Napoca și Turda, drumarii au fost prinși pe picior greșit de zapada cazuta. Nu s-a intervenit deloc. Deși ninsorile și gerul sunt anunțate de meteorologi de câteva zile, drumarii de la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, care administreaza…

- Stand prea mult cu Traian Basescu, Elena Udrea nu prea avea de unde sa stie cum arata un intelectual. Asa ca si-o fi zis “uite, fata, intelectualul!”, cand l-a vazut pe globalistul Cristian Preda. “Merge strambeanu, ii bat tachetii, il trage si o planetara spre dreapta, e si palid, si ochelarist, are…

- La scurta vreme dupa ce s-a aflat ca fiica sa cea mica asteapta al treilea ei copilas, fostul sef al statului nu a pierdut ocazia de a-si manifesta public incantarea ca familia se mareste. In prima faza, Elena Basescu insasi a confirmat fericita veste, odata ce se specula in presa mondena ca este gravida…

- Sofia Anais si Traian Jr. vor avea, foarte curand, o surioara sau un fratior! Elena Basescu este gravida in sase luni. Confirmarea fericitei vesti pentru familia Basescu a fost facuta publica prin intermediul unei retele de socializare, dupa ce presa mondena a vehiculat informatia cum ca fata cea mica…

- In contextul unor declaratii televizate ce s-ar fi vrut zdrobitoare, despre cum se turnau social-democratii unul pe altul prin dosare, lui Traian Basescu i-a iesit porumbelul pe gura: „…Dosarele lui Adrian Nastase au fost la mine si am vazut declaratiile pesedistilor contra pesedisti”. Mai toti au plecat…

- Fostul premier Victor Ponta a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui ofițer SPP, conform carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. „Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosarul și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu.…

- Senator aflat in opoziție, fostul președinte Traian Basescu pare mulțumit de multe dintre modificarile aduse de parlamentarii Puterii legilor justiției. Unul dintre motivele de satisfacție pentru fostul șef al statului este legat de faptul ca procurorul nu va mai sta pe piedestal, la același nivel cu…

- Desi fostul presedinte a trimis- o direct „ pe Centura” politicii, Gabriela Firea pare sa fie facuta din acelasi aluat cu Traian Basescu, doi politcieni care nu au mama, nu au tata atunci cand vine vorba de urmarirea propriilor interese. Si poate astfel se si explica de ce, cu toate ca se aflau in plin…

- Traian Basescu a spus într-o postare pe pagina personala de Facebook ca decizia Guvernului de a renunta la protectia SPP, “argumentata cu bârfe de partid”, demonstreaza cum va fi guvernarea Vioricai Dancila - “Daddy ordona, Vasilica executa”. Basescu afirma…

- Iata ca, desi aflat in plin razboi cu capii structurilor statului paralel carora chiar el le-a dat „sistemul ticalosit” pe maini, Traian Basescu a sarit ca ars pentru Lucian Pahontu, pe care a incercat sa-l ascunda atata vreme sub fustele prezidentiale. Iar seful statului nu a avut nicio greata sa si…

- Fostul consilier prezidential a dat ochii, marti dimineata, cu procurorii DIICOT. Adriana Saftoiu ar urma sa dea explicatii in calitate de martor intr-un dosar, anunta Antena3. Inca nu se cunosc foarte multe detalii cu privire la motivele pentru care liberala Saftoiu, consilier prezidential in mandatul…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul educatiei,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a postat pe Facebook un mesaj emotionant dupa decesul celebrului istoric Neagu Djuvara. "Drum bun Neagu Djuvara.Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat…

- "Cred ca intre timp trece de la entuziasmul stradal la realismul functiei. Nu ai cum sa supui referendumului legile justitiei. Ce articol din codul penal sa il supui referendumului, ce principiul din legile de functionare a justitiei sa le supui referendumului? Sunt lucruri care se pot si care nu…

- Data fiind vigilenta mult scazuta de statutul de pensionar, Traian Basescu s-a trezit ca-l ia gura pe dinainte si da public pe goarna informatii secrete aflate in timp ce era presedinte. Fostul presedinte a scapat, marti seara la TVR, un porumbel, respectiv faptul ca stie de la ”ofiteri de rang foarte…

- Concluzia raportului final al Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 este ca au fost actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de modificare a rezultatului votului, dar, neavand buletinele de vot, nu se…

- Nemultumit de decizia primului om din Republica Moldova, aceea de a-i retrage cetatenia moldoveneasca, fostul presedinte Traian Basescu s-a adresat instantei. Iar in prima zi a acestei saptamani, magistratii de la Judecatoria Chisinau au respins cererea inaintata de apararea legala a lui Traian Basescu,…

- Luni, la Judecatoria Chișinau, are loc o noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Liderul Partidului Unitații Naționale, Anatol Șalaru,…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost protagonistul unui scandal la TV cu jurnalistul Cornel Nistorescu. Traian Basescu, care zilele trecute a comentat pe marginea președintelui Klaus Iohannis , a intrat in direct prin telefon la o emisiune de la B1 TV, unde Cornel nistorescu a facut…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, iar acum apar primele obiectii la adresa acesteia. Premierul propus de Traian Basescu, Siegfried Muresan, o ridiculizeaza pur si simplu pe Dancila. Europarlamentarul vorbeste despre performantele lui Dancila din…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) "condamna categoric intentia cetateanului roman Traian Basescu de a inainta in Parlamentul Romaniei o initiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova", a transmis PSRM, miercuri, printr-un comunicat de presa. Socialistii moldoveni sustin…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat aseara, la B1 TV, ca va depune in Parlament Romaniei, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii, scrie mediafax.ro.

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis joi seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.