- Accidentul s-a petrecut la intersectia strazilor Traian si Basarabiei, in ziua de 29 august. In impact au fost implicate trei autoturisme. Soferita vinovata de producerea accidentului avea o alcoolemie de 0,11 la mie.

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean s-au casatorit in 2015, dupa o relație de trei ani. Cei doi au impreuna o fetița și o casnicie așa cum și-au droit. La patru ani de la nunta, vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj pentru soțul ei. Alaturi de declarația de dragoste, Laura a atașat și o fotografie…

- Fetița lui Beyonce de Romania și a lui Nicolae Guța a ajuns la spital dupa vacanța petrecuta la mare. Starea micuței Anais nu este deloc buna, dupa cum a dezvaluit bunica acesteia. Anais este internata la un spital din București. Bunica fetiței lui Beyonce de Romania și a lui Nicolae Guța a povestit…

- Andreea Balan a dezvaluit cate rochii de mireasa va purta la nunta sa cu actorul George Burcea, care va avea loc in luna septembrie a acestui an. Andreea Balan și George Burcea vor face nunta in data de 15 septembrie. Tot atunci vedeta iși va boteza și mezina, Clara. Artista a anunțat ca nu va avea…

- La Unitatea de Primiri Urgențe au ajuns decursul zilei 15 iulie șapte persoane, victime ale accidentelor rutiere, de munca dar și in urma cazaturilor. La ora 8:50, a ajuns o fetița in varsta de 13 ani din Vanatori care a fost diagnosticata cu traumatism de glezna stanga, dupa ce a cazut de pe bicicleta.…

- La data de 10 iulie a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizati prin apelul 112 cu privire la faptul ca pe strada Traian din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victima. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar, de…

- Cazul Sorinei Lucan, fetița de 8 ani din Baia de Arama, a nascut controverse. Conform unor informații aparute în spațiul public, fetița ar fi fost adoptata de familia Sacarin pentru organe.

- Soțul asistentului maternal, Vasile Șaramat, cel care a avut grija de fetița de noua ani luata de mascați din casa pentru a fi data spre adopție, a facut declarații la „Exces de Putere” de la Antena...