- Dosarul in care patru angajati ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate BCCO Constanta la momentul mediatizarii cauzei au fost condamnati, in prima instanta, in cauza in care un investigator sub acoperire ar fi fost torturat in Mamaia, a primit un nou termen de judecata. Cauza se va afla…

- Judecarea cauzei civile in care fostul comandant al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate in Alba, Traian Berbeceanu, ii solicita daune de 150.000 de lei fostului sef SRI Alba Ioan Tarnu pentru ”afirmatii mincinoase” facute la un post de televiziune a fost amanata marti, 8 ianaurie 2019,…

- Procesul in care fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia Traian Berbeceanu cere unui fost sef al SRI Alba, Ioan Tarnu, daune morale si materiale de 150.000 de lei, pentru "nenumarate afirmatii mincinoase, calomnioase, defaimatoare", a debutat marti la Tribunalul…

- Procesul dintre fostul șef SRI Alba – Ioan Tarnu și fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate in Alba – Traian Berbeceanu continua la Tribunalul Alba, dupa primul ”episod”, finalizat la Judecatoria Alba Iulia. Prima ședința din cadrul apelului formulat de catre cei doi a avut…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timisoara, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza judetului Timis, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat…

