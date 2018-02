Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Traian Berbeceanu s-a numarat printre zecile de localnici care au manifestat fata de anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la revocarea Laurei Codrutei Kovesi din functia de sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

- Fostul premier Dacian Ciolos considera, referitor la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca lupta impotriva coruptiei "nu mai este o primenire, ci a devenit un pericol pentru cei care apartin unui trecut in care 'mergea si asa'". Ciolos a calificat discursul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Dupa cea mai lunga conferința de presa din istoria post-decembrista, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a decis ca, din punctul sau de vedere, Laura Codruța Kovesi trebuie demisa de la conducerea DNA. Cererea de revocare a șefei DNA a fost indelung argumentata, citand paragrafe de lege și incalcari…

- Scene incredibile la conferinta de presa a lui Tudorel Toader. Ministrul Justitiei a fost intrerupt dupa aproape 45 de minute de jurnalisti. Acestia s-au enervat de discursul lung al acestuia si au incercat sa-k intrerupa in repetate randuri. Chiar si intrerupt, Toader a continuat sa-si sustina discursul…

- Zi decisiva pentru soarta Laurei Codrutei Kovesi in fruntea Parchetului Anticoruptie. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, urmeaza sa prezinte conținutul și concluziile raportului cu privire la activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție.

- "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018", se arata pe site-ul Comisiei…

- Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea anuntului pe care acesta urmeaza sa il faca referitor la DNA. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18,00 va face o declaratie de presa -, nu stiu exact, vom vedea care…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader urmeaza sa anunte joi, de la ora 18:00 daca o va revoca sau nu pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Cu o zi inainte, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ii transmite un mesaj uluitor si ironic lui Toader.Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit astazi, la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. Dupa aparitia imaginilor s-a speculat in spatiul public faptul ca in dosarul pe care Toader il avea in mana ar fi fost cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste…

- Victor Ponta a marturisit la Antena 3 ca președintele Klaus Iohannis a fost foarte relaxat in perioada in care el a condus Guvernul, spre deosebire de actuala perioada.Citește și: Victor Ponta știe ce anunț va face Tudorel Toader: 'Dragnea i-a spus: 'Nu cereți nimic, ma duc eu la Cotroceni!''…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader.”Joi,…

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor din Zalau au fost aretați preventiv. La data de 13 februarie a.c.,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca, inainte de a accepta functia, liderii coalitiei de guvernare i-au prezentat garantii privind neimplicarea factorului politic in activitatea ministerului sau in deciziile pe care le va lua. "La solicitarea doamnei prim-ministru, am revenit in tara,…

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca nu va sesiza Inspectia Judiciara (IJ) dupa acuzatiile care vizeaza activitatea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), el punctand ca are deja un raport referitor la aceasta institutie, pe care il poate prezenta oricand. "Nu voi sesiza Inspectia…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, enumera pe Facebook, vineri dimineata, masurile luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care vorbeste despre ceea ce s-a facut pentru imbunatatirea conditiilor de detentie – au fost create 170 de locuri noi de cazare (realizate…

- Dezbatere in parlamentul European despre sistemul judiciar din Romania Parlamentul European organizeaza miercuri, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România",…

- Sapte perchezitii au fost efectuate, luni, intr-un dosar ce vizeaza traficanti de droguri suspectati ca introduceau heroina in penitenciare, cazul fiind instrumentat de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti, sub coordonarea procurorilor DIICOT. Potrivit…

- Doi barbati din judetul Arges, prinsi in flagrant in timp ce incercau sa comercializeze cocaina in parcarea unui complex comercial din orasul Mioveni, au fost retinuti de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc, urmand sa fie prezentati miercuri in fata instantei cu propunere de arestare…

- Un polițist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Olt, in varsta de 33 de ani, și-a impușcat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida, anunța miercuri dimineața Antena3.Polițistul a ajuns la Spitalul de Urgenta Craiova, dupa ce noaptea trecuta s-a impușcat in cap.…

- Laura Codruța Kovesi: Nu demisionez! Kovesi spune ca statul paralel este, de fapt, statul intereselor paralele, cel al corupților și al celor care au prejudiciat bugetul de stat. Șefa DNA sustine, intr-un interviu pentru agenția naționala Agerpres ca nu va demisiona dupa raportul Inspecției Judiciare,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat nu a luat inca o decizie in privinta evaluarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, reiterand ca atunci cand va lua una va anunta public. Toader a spus ca nu i-a informat nici pe membrii coalitiei guvernamentale in acest sens.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, face vineri dimineața doua precizari importante dupa ce premierul danez Lars Lokke Rasmussen a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului.„1. In Romania sunt penitenciare/ pavilioane care…

- La data de 25 ianuarie 2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate a Poliției Romane, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 47 de percheziții la membrii unei rețele infracționale, care ar fi caștigat, ilegal,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat pe pagina sa de Facebook, dupa ce premierul Danemarcei a cerut accelerarea procedurilor de extradare a infractorilor straini și un sistem mai dur pentru sancționarea țarilor care nu respecta standardele in domeniul drepturilor omului.

- Procurorul bacauan Oana Schmidt-Haineala este noul sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei. Informatia a fost confirmata de magistrat. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, pentru Mediafax, ca a numit-o pe Oana... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- O retea specializata in infractiuni de frauda informatica și fals informatic a fost destructurata de procurorii DIICOT. Timp de doi ani, membrii acesteia au luat credite de la instituții financiare nebancare din Romania folosindu-se de documente false. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Godina și Berbeceanu, mulțumiri pentru sprijinul aratat lui Gavriș. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sugerat, pe 9 noiembrie, ca unul dintre responsabilii pentru modul in care s-a gestionat situația polițistului pedofil este comisarul Gavriș. ”Aștept ca șeful Serviciului Omoruri sa faca un pas in…

- Procesul pe care fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia Traian Berbeceanu i l-a intentat fostului sef al SRI Alba Ioan Tarnu, cerandu-i acestuia, pentru "nenumarate afirmatii mincinoase, calomnioase, defaimatoare", daune morale si materiale de 150.000 de…

- Fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-a numarat printre cei care au luat atitudine fața de molestarea celor doi copii de catre agentul Eugen Stan, de la Politia Rutiera. Acesta a avut o reacție dura fața de comportamentul polițistului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader a sprijinit ideea președintelui Romaniei de a fi introdus in Constituție principiului integritatii, prin care persoanele cu probleme penale sa nu mai poata ocupa funcții publice inalte.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri, in contextul prezentarii proiectului de management al judecatoarei Simona Camelia Marcu, care a candidat pentru functia de presedinte al CSM, ca nu a spus si nu va spune niciodata ca este posibil ca ministrul Justitiei sa interfereze in cuprinsul…

- Funcția de șef al Poliției Municipiului Satu Mare a fost ravnita de nu mai puțin de 3 candidați. Unul dintre aceștia a fost și actualul șef al Poliției Municipale Carei, Dinu Urate, doar ca la concursul organizat in aceasta luna a obținut nota 5,53 la proba scrisa. Se pare ca nu a fost singurul concurs…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au prins, sambata, in trafic, pe raza comunei Galanesti, un conducator auto, de 25 de ani, din comuna Volovat, care avea un kilogram de cannabis. Ulterior, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Suceava si procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei elaboreaza, in aceasta perioada, propunerea legislativa privind transpunerea Directivei, care va fi depusa la Senat. Procedura prevede ca senatorii sa depuna amendamente, apoi Comisia va elabora un Raport pe care il ca trimite Camerei, care este for decizional.…

- Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei pe Facebook: "CSM - o hotarare emotionala - sesizarea instantei de contencios administrativ!". El invoca identitatea de continut dintre declaratia data si considerente ale deciziei CCR, raportul Inspectiei Judiciare, prin care se considera ca nu a fost incalcata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca ia in calcul sa sesizeze instanta de contencios administrativ, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca a incalcat independenta sistemului judiciar cand a declarat, in legatura cu cazul "Belina", ca "legalitatea unei hotarari…

- Guvernul nu va adopta o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale in sensul transpunerii Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie, au declarat marti pentru Agerpres surse guvernamentale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca Directiva europeana privind…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a vorbit in aceasta dimineața, la aproape un an de la fuga lui Sebastian Ghița in Serbia despre stadiul anchetei in cazul acestuia, dar și despreprotestul magistraților și despre demersul in premiera facut, mai excat vizita in Malaezia. Reamintim ca fostul deputat…

- Polițiștii și mascații din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate au descins, miercuri dimineața, la Dej. Din primele informatii descinderile au avut loc într-un dosar privind consumul si traficul de substante psihoactive, potrivit dejeanul.ro.Procurorii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla, la aceasta ora, la Penitenciarul Vaslui, unde discuta cu angajatii nemulțumiți de faptul ca nu li se platesc orele suplimentare și de lipsa de personal. Potrivit sindicatului, Penitenciarul Vaslui are cel mai mic raport personal operativ – detinuti din sistemul…

- In dimineața zilei de 5 decembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate au desfașurat o acțiune pentru destructurarea unei grupari infracționale, fiind efectuate 8 percheziții domiciliare. La una dintre locuințele percheziționate, in Radauți, una dintre persoanele vizate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca pozitia Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile justitiei nu ar trebui sa ne ingrijoreze, iar modificarea acestei legislatii este necesara, rolul sau fiind acela de a da un impuls discutiilor pe aceasta tema. "Noi avem o buna colaborare…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala și ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice au participat la o acțiune internaționala impotriva caraușilor de bani. ...