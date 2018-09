Traian Basescu: Voi merge la vot pentru un "Da" familia formata dintr-un barbat si femeie

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca va merge la referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie si va vota cu "Da", el afirmand ca, "in mod paradoxal", referendumul este sustinut de socialisti.

- Senatorul Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat ca va vota cu DA la scrutinul din 6-7 octombrie, pentru redefinirea familiei in Constitutie, mentionand ca, "in mod paradoxal", referendumul este sustinut de socialisti. "In mod paradoxal, la noi, referendumul este sustinut de…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a anunțat ca va vota la referendumul pentru redefinirea familiei, menționand ca votul sau va fi in DA."Voi merge la vot pentru un DA familiei formate din barbat si femeie", a declarat Traian Basescu la Romania Tv. Referendumul pentru modificarea…

- Liderul Bisericii Ortodoxe Române, patriardul Daniei, a transmis un nou mesaj prin care își arata susținerea fața de Referendumul pentru redefinirea familiei tradiționale în Constituție, cu ocazia Liturghiei oficiate pentru celebrarea Zamislirii Sf. Proroc Ioan Botezatorul.„Biserica…

- CCR a dat aviz favorabil initiativei de rezivuire a Constitutiei pentru redefinirea noțiunii de familie, potrivit careia familia se întemeiaza pe casatoria între un barbat si o femeie, nu pe cea consimtita între soti.Astfel, judecatorii au decis cu sapte voturi "pentru"…

- Statul roman risca sa-si incalce obligatiile internationale privind Drepturile Omului, daca va modifica definitia familiei in Constitutie, a declarat la RFI reprezentantul Amnesty International pentru Romania, Barbora Cernusakova. Ea afirma ca organizatia pe care o reprezinta va inainta Curtii Constitutionale…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, va dezbate si va vota marti proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Consitutia Romaniei, care sa prevada ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent, informeaza…