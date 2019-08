Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat ca, in cazul apelurilor Alexandrei la 112, a fost o problema de logistica, pentru ca operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri in așteptare, dintre care unul cu violența domestica, unde exista riscul ca femeia sa fie ucisa. “Pentru București,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a indicat marti la Digi24 ce asteptari are de la sedinta CSAT in care se va analiza cazul crimelor din Caracal:In primul rand ca atitudine as vrea, sau sper, sa nu vedem declaratii care se inscriu in batalia politicaSper ca presedintele sa fie responsabil si sa…

- Decapitarile din Politie, facute la televizor de ministrul de Interne si de premierul tarii in urma crimelor de la Caracal, amintesc de modul in care si Politia Iasi a fost „epurata" de cei care au lucrat la „cazul Larisa". Prezentanti presei la inceputul anului 2006 ca vinovati principali pentru ancheta-fiasco…

- Vorbind despre drama de la Caracal, Traian Basescu a adus la lumina o situație din timpul summitului de la Sibiu, cand SPP-ul a trebuit sa faca recunoaștere deoarece poliția nu avea informații.„Polțiștii fac recunoaștere din mașina. In timpul summitului de la Sibiu SPP-ul a trebuit sa faca…

- Bucuresti, 28 iul /Agerpres/ - Aproximativ 400 de persoane, printre care si numeroase femei imbracate in haine negre, participa duminica seara la o actiune de protest organizata in fata Ministerului de Interne. Actiunea feminista "Cade una, cadem toate!" a fost initiata, pe retelele de socializare in…

- Unul dntre liderii Rezist, Sandi Matei, a turnat, sambata seara, ketchup pe scarile Ministerului de Interne. Protestatarul spune ca lichidul de culoare roșie simbolizeaza sangele fetelor de la Caracal, „varsat din cauza polițiștilor”.„Acel ketchup este sangele fetelor care au murit din neglijența…

- Descoperire macabra in cazul dispariției a doua adolescente din Caracal: polițiștii au gasit ramașițe umane in casa unui mecanic auto din Caracal, despre care presupun ca ar fi luat fetele cu mașina, la ocazie. Ancheta este in plina desfașurare.