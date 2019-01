Traian Băsescu: Țara arde și Ministrul Apărării Naționale se piaptănă! Traian Basescu a afirmat ironic, duminica pe Facebook, ca &"țara arde și ministrul Apararii Naționale se piaptana!&", precizând ca în vreme ce aliații din NATO se implica consistent pentru a descuraja rușii în jurul frontierelor noastre, Gabriel Leș se ocupa cu organizarea licitațiilor, relateaza Mediafax. &"Tara arde si Ministrul Apararii Nationale se piaptana! La frontierele României situatia de securitate este destul de tulbure. -La frontiera de Est avem parte din teritoriul Republicii Moldova ocupat de trupe ale Federatiei Ruse cu 21000 tone de armament depozitate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

