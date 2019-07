Fostul presedinte Traian Basescu, actual europarlamentar PMP, a prezentat care este opinia sa in privinta candidatului PSD la alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Acesta spune ca se pregatesste deja tandemul "Eugen Teodorovici la Cotroceni si Viorica Dancila, la Palatul Victoria", imaginile din ultimele zile, cu cei doi, in turneul prin filiale, fiind dovada acestei plan. "Teodorovici pentru Cotroceni si Dancila pentru Victoria Tot weekend-ul, pe toate televiziunile am avut parte de imaginile destinate sa-i umanizeze pe liderii PSD. N-as spune ca este cel mai rau lucru pentru niste politicieni…