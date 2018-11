Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea #Rezist a anunțat un nou protest antiguvernamental masiv, ce urmeaza sa aiba loc de 1 decembrie în Piața Victoriei. Protestul vine drept raspuns privind ultimele evoluții din razboiul anti-justiție declanșat de PSD-ALDE, susțin organizatorii.Astfel, comunitațile civice…

- "Ecaterina Andronescu, blestemul sistemului de educatie romanesc revine in guvern. Doi oameni au distrus sistemul de invatamant in Romania, ministrul taranist Andrei Marga si socialista Ecaterina Andronescu, prezervand locurile de munca a mii de suplinitori si dascali incompetenti si alungand…

- Comisia Europeana (CE) anunta lansarea primei cereri de proiecte prin programul "WiFi4EU", prin care municipalitatile din Uniunea Europeana (UE), implicit si din Romania, vor putea solicita finantare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet wireless, se arata intr-o informare…

- "In urma procedurilor contencioase declansate de catre F.D.G.R. pentru atingerile aduse drepturilor sale la imagine, instantele competente din Bucuresti au constatat incalcarea de catre prof. univ. dr. Ioan Scurtu a acestor drepturi prin publicarea articolului mai sus amintit, l-au obligat pe acesta…

- ”Locul Romaniei este in Uniunea Europeana - sunt mandru ca sunt roman dar sunt mandru si ca sunt european! Dincolo de frustrari si nemultumiti trebuie sa facem Europa sa functioneze mai bine si Romania sa fie mai puternica si mai respectata - NU sa iesim din UE!In dezbaterea din Parlamentul…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care Comisia Europeana il are fata de Guvernul Romaniei, nu fata de…

- Prins in lupta cu justitia Guvernul PSD-Dragnea a uitat sa lupte cu Pesta Porcina Africana. Harta evolutiei PPA in Europa ne arata ca Romania este tara cea mai afectata de aceasta epidemie (70% din numarul focarelor din U.E. sunt inregistrate in Romania). ...

- Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca acum este momentul pentru ca opozitia sa depuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Basescu spune ca, indiferent daca motiunea va avea sau nu succes, ea reprezinta un “gest politic obligatoriu”, iar argumente pe care…