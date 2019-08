Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale spune ca va trata campania electorala ”pe un imens exercițiu de pedagogie naționala”. ”Dupa președintele jucator și președintele spectator, e nevoie, cred eu, de un președinte învațator”, scrie Paleologu pe blogul personal.”Campania…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, la Braila ca partidul va organiza un nou congres, la sfarsitul lunii iulie – inceputul lunii august, in care va fi desemnat candidatul partidului la alegerile prezidentiale. Potentialele nume sunt Viorica Dancila, Eugen Teodorovici, Mihai Fifor, Ecaterina…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in plina criza cu Occidentul, a indemnat, in vizita sa la Roma, la relatii cu Uniunea Europeana (UE) fara sanctiuni si a multumit Italiei pentru eforturile sale in acest sens, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu a dat LOVITURA in Parlamentul European:…

- Presedintele comisiei, Robert Cazanciuc, a prezentat cateva sesizari ale unor membri ai PMP, care contesta aceasta validare. 'Asa cum ne-a comunicat PMP, in urma demisiei fostului senator Traian Basescu, urmatorul pe lista ar fi Lucian Iliescu. Avem primite la comisie cateva sesizari din partea unor…

- Nu stiu ce sa cred despre presedintele Klaus Iohannis. Cand cu totul absent, cand parand a fi axul in jurul caruia se misca intreaga viata politica din Romania, tacand cand ar fi cea mai mare nevoie de vocea sa autorizata, vorbind despre un subiect cand acesta este deja de domeniul trecutului, Klaus…

- Legea pensiilor va trece de Camera Deputatilor, iar absenta senatorilor PSD de la sedinta de plen de miercuri (n.n. ieri), in care proiectul a fost respins, va fi analizata, a afirmat premierul Viorica Dancila, criticand, totodata, modul in care Opozitia trateaza aceasta lege, potrivit Mediafax. „Aceste…

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, afirma ca PNL, USR si PMP "sunt departe" de a avea in Parlament numarul de voturi necesar pentru trecerea unei motiuni de cenzura, chiar si cu voturile UDMR si Pr...

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat ca Uniunea il susține pe Eckstein Kovacs Peter pentru funcția de Avocat al Poporului, care a fost „un ministru bun, a fost un candidat extraordinar la Primaria Cluj-Napoca și un consilier bun pentru Traian Basescu”, transmite MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Persoanele…