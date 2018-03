Stiri pe aceeasi tema

Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, referitor la protocolul incheiat intre Parchet si SRI in 2009, ca singura reactie este depunerea unei plangeri penale nationale pe numele Laurei Codruta Kovesi, Florian Coldea, George Maior si Tiberiu Nitu, semnatarii documentului.

Romania ar avea nevoie sa faca aproximativ 300 de operatii pe cord la copii pe an, insa, pentru a atinge aceasta tinta, este nevoie ca facilitatile medicale unde se efectueaza asemenea operatii sa fie dispersate "echitabil" in tara, a declarat, vineri, la o dezbatere, Cristian Grasu, secretar de…

Regizorul Martin Scorsese va primi trofeul Carrosse d'Or al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, scrie NEWS.RO.

Un cutremur cu magnitudinea 2,9 a avut loc vineri seara in judetul Buzau, scrie NEWS.RO. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru…

Un scandal uriaș s-a starnit in emisiunea Sorinei Matei de la B1TV dupa ce Traian Basescu a intervenit in direct și a vrut sa dea replica la afirmatiile jurnalistului Liviu Mihaiu.

Sorin Ovidiu Vintu anunta, printr-o postare pe Facebook, ca operatiunea prin care a ajuns la inchisoare si prin care Sebastian Ghita a devenit patronul Realitatea, ar fi fost conceputa de directorul SRI din acel moment, George Maior, si de prim-adjunctul sau, Florian Coldea, la ordinele presedintelui…

Sebastian Ghita o ataca frontal pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie, spunand ca serviciul pe care il conduce nu si-a dovedit eficienta din moment ce fenomenul infractional raportat este tot mai mare, de la an la an. "Ne batem cu anticoruptia, dar coruptia creste an de an. Eu o s-o intreb pe…

Antena 3 a aflat in exclusivitate ca Ludovic Orban ar fi dat ordinul sa fie mazilit senatorul Daniel Zamfir, din cauza valurilor pe care le-a facut cu legea plafonarii dobanzilor și cu legea leasingului care este acum in discuție. Aceasta decizie ar putea fi luata, miercuri, la ședința Biroului…

Multa vreme s-a spus ca este doar un mit ca Securitatea acționa in unitațile de invațamant și ca excepție faceau doar niște profesori "recalcitranți", elemente "dușmanoase" care trebuiau supravegheate, dar nici din aceștia n-ar fi fost prea mulți. Mitul acesta incepe sa fie demontat in ultimii ani,…

Campanie de verificare in activitatile din domeniul constructiilor, derulata de ITM Teleorman in Economie / Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman deruleaza, pe tot parcursul anului 2018, campania nationala privind respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste instruirea si informarea…

"Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

Dan Constantin, despre discuția de la Cornu, unde au participat Ponta, Dragnea și Antonescu: Ponta n-a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne, a spus fostul ministru al Agriculturii in guvernul Ponta 1. El vine și cu o teorie: Traian Basescu era "adeversarul politic"…

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a declarat ca regreta ca el ca om de presa, numit si "mogul", nu l-a distrus pe fostul presedinte Traian Basescu pentru ceea ce facea el ca sef al statului. "Greseala noastra a constant in faptul ca nu am mers pana la capat. Basescu trebuia distrus. Nu un mogul, un…

Fostul mare portar al echipei Steaua Bucuresti, Ion Voinescu, a incetat din viata vineri, la varsta de 88 de ani. Intr-un interviu acordat ProSport, in 2014, "Top", asa cum era poreclit datorita plonjoanelor sale incredibile, dezvaluia consecintele pe care a trebuit sa le suporte din partea Securitatii…

Fostul presedinte Traian Basescu a surprins in ultima perioada printr-o tacere totala pe cel mai important subiect al inceputului de an: cererea de revocare a sefei DNA. Daca anul trecut Basescu afirma despre Kovesi ca ar trebui arestata, demersul ministrului Tudorel Toader l-a lasat pe fostul sef…

Acuzații grave in comisia SIPA: In 2002, ofițeri SIPA au incercat sa șantajeze judecatori de la Inalta Curte, pentru a obține sentințe favorabile in dosarele FNI și Banca Religiilor, a afirmat senatorul USR Mihai Goțiu. El prezinta cateva concluzii ale comisiei parlamentare speciale, in urma audierii…

Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- In comunism, Securitatea realiza numeroase rapoarte privind starea de nemultumire a populatiei, datorata, in principal, lipsei alimentelor de baza. Romanii erau indignati de faptul ca achitarea datoriei externe la ordinul dictatorului Nicolae Ceausescu a determinat o saracire a populatiei.

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Fost primar de Campulung și deputat PDL in mandatul 2008-2012, Sorin Gheorghe Buta e un personaj nu foarte cunoscut in sportul romanesc. In același timp, este probabil cel mai controversat președinte de federație. In 2011, Inalta Curte de Casație și Justiție a confirmat ca șeful Federației Romane de…

Un roman a ajuns in spital, luni dupa-amiaza, dupa ce un barbat l-a luat la bataie intr-un autobuz din Cremona, Italia. Discuția a inceput cu cateva cuvinte grele aruncate si a fost iscata din cauza unui loc liber pe scaun, in autobuzul plin de lume. Cei doi au inceput sa se insulte, pana…

Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii.

Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica.

Fostul mogul media Sorin Ovidiu Vintu iese la atac din spatele gratiilor. Acesta ii critica pe actualii lideri politici, Iohannis, Dragnea și Orban, spunand ca sunt „uniți de singura constanta a existenței lor - micimea". Mai mult, fostul mogul completeaza, spunand ca din cauza acestor lideri suntem…

Femeie resuscitata in avion, cu un dispozitiv improvizat. Doi pasageri au salvat viața unei femei prin construirea unui mecanism improvizat pentru respirat și prin pomparea oxigenului in plamani, 45 de minute, in timp ce aeronava a facut o aterizare de urgența pe Aeroportul Fort Lauderdale din Florida.…

Liderul est-european in logistica ridica trei depozite pe 30.000 mp la Cluj CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Europa Centrala si de Est, va livra anul acesta 70.000 mp in parcurile industriale din Cluj, Pitesti si Timisoara. În…

Procurorul buzoian intrat in atenția opiniei publice in urma cu zece ani, dupa ce Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații l-a chemat in judecata, solicitand Tribunalului București sa constate calitatea acestuia de colaborator al Securitații, s-a pensionat. Președintele Klaus Iohannis…

Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

Un nou scandal cu implicarea VW! Acum cateva zile, presa de peste ocean a scos la iveala faptul ca pe numele producatorului german de automobile a fost intentat un proces prin care a fost invinuit de organizarea in 2014 a unor experimente inumane pe mai multe animale.

Scandal intre sindicalisti pentru locurile in comisia de negociere a noului contract colectiv de munca. Cei de la FNME le-au reprosat colegilor din Federatia Energetica ca nu stiu sa scrie sau sa citeasca si din acest motiv nu au prins un...

Sofia Vicoveanca este o doamna eleganta, pasnica si diplomata. Artista de muzica folclorica are mare grija sa nu deranjeze oamenii din jurul ei, dar dragostea ei pentru animale i-a creat neplaceri in urma cu cateva zile. Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Vocea calda,…

Liderii sindicali din zona Rovinari, Jan Popescu si Manu Tomescu, iși arunca tot felul de acuzații pe paginile de socializare. Vicepreședintele SMEO l-a acuzat, pe facebook, pe cel al Sindicatului Energia Rovinari ca, in anul 2015, a facut greva foamei pentru a le lua oamenilor banii…

Inainte de alegerile locale din 2016, Partidul Mișcarea Populara se prezenta in fața alegatorilor cu o echipa de oameni care nu mai facusera politica, cu excepția lui Laurențiu Dulama, președintele filialei. Persoane tinere, care, fara excepție, vorbeau destul de coerent despre un nou mod de a face…

Intamplarea s-a petrecut in 2014, imediat dupa ce echipa lui Burleanu a fost instalata in fruntea fotbalului romanesc. Puscas a candidat la alegerile pentru postul de presedinte al FRF si-n 2014, nu a castigat dar a ramas in structura forului. Aici, cei vechi, de pe vremea lui Mircea Sandu, fostul…

Traian Basescu s-a dezlanțuit din nou la televizor! De data aceasta, fostul președinte a ales B1 TV. Acolo i-a adresat cuvinte grele unul coleg de Parlament. Controversatul deputatul Catalin Radulescu, de la PSD, a fost atacat de Basescu pentru amendamentul privind eliminarea probelor video. Fostul…

BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia s-a certat cu Andreea si Iuliana. Prima castigatoare a emisiunii BRAVO AI STIL sustine ca are informatii ca anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul show-ului interzice asta. BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile:…

Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost protagonistul unui scandal la TV cu jurnalistul Cornel Nistorescu. Traian Basescu, care zilele trecute a comentat pe marginea președintelui Klaus Iohannis , a intrat in direct prin telefon la o emisiune de la B1 TV, unde Cornel nistorescu a facut…

Traian Basescu a facut scandal, vineri seara, la B1 TV, la emisiunea de debut a Sorinei Matei! Fostul președintele s-a aratat deranjat de acuzațiile jurnalistului Cornel Nistorescu, cel care a sp

- Primarul din Albota, Ion Dumitru, il ataca dur pe Traian Basescu, dupa ce fostul sef al statului a atacat dur PSD-ul, partidul din care face parte edilul. Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a primarului Ion Dumitru: “M-am trezit de dimineața astazi, nu este prima data. Vad ca dl Basescu ataca…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. „A cazut Guvernul Tudose, al doilea prim-ministru al Securitatii dupa Grindeanu, pus si dat jos de Dragnea in doar o jumatafe de an. Ca a plecat, nicio paguba, nu a folosit cu nimic tarii…

- Autor: Petru ROMOȘAN Din timp in timp, prin diverse voci, unele chiar cat de cat serioase, ni se induce ideea ca am avea nevoie de o dictatura. Ca lucrurile nu mai pot merge asa, ca democratia, asa cum o practicam noi, e o crasa bataie de joc. Ce fel de dictatura ? O dictatura militara sau o sanatoasa…